Президент США Дональд Трамп розчарований позицією союзників, які відмовилися підтримати військові дії проти Ірану.

Про це після зустрічі з очільником Сполучених Штатів повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав Джейку Тапперу з CNN.

Зустріч Трампа і Рютте: що відомо

У виданні наголошують, що зустріч Трампа і Рютте відбулася у напружений момент — менш ніж через добу після того, як США та Іран погодилися на двотижневе перемир’я.

Зараз дивляться

Марк Рютте зазначив, що американський президент відверто поділився своїм баченням останніх подій і не приховував емоцій щодо позиції союзників.

— Він чітко сказав мені, що думає про те, що сталося за останні кілька тижнів. Це дуже тонка картина, — зазначив Рютте.

Також він назвав розмову з Трампом “відвертою і відкритою”, наголосивши, що вона відбулася між “двома добрими друзями”.

Водночас Рютте не став коментувати, чи порушувалося питання можливого виходу США з НАТО.

Варто зазначити, розмова Трампа і Рютте відбулася одразу після того, як Вашингтон і Тегеран погодили двотижневе припинення вогню, яке передбачає, зокрема, відкриття Ормузької протоки.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що відносини між США та НАТО погіршилися після того, як союзники не підтримали його ініціативи, зокрема щодо Гренландії.

Він також неодноразово критикував союз і допускав можливість перегляду ролі США в ньому.

Крім того, 1 квітня в інтерв’ю The Telegraph президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО та допускає перегляд членства країни у блоці.

— Я б сказав, що йдеться про більше, ніж перегляд. Я ніколи не був під впливом НАТО. Я завжди знав, що НАТО – це паперовий тигр, і, до речі, Путін це теж знає, — зазначив Трамп.

За день до цього державний секретар США Марко Рубіо також заявляв, що Вашингтону, ймовірно, доведеться переглянути відносини з НАТО після завершення війни.

Він наголосив, що відмова союзників надати доступ до військових баз ставить під сумнів ефективність співпраці.

Ще в березні Трамп різко критикував союзників за небажання долучатися до військової операції та заявляв, що США “не потребують” допомоги НАТО.

Також він наголошував, що був здивований позицією партнерів і вважає, що Північноатлантичний блок робить “дуже дурну помилку”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.