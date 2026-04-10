Президент Володимир Зеленський вважає, що до вересня на Україну будуть здійснювати сильний політичний і військовий тиск, проте наші національні інтереси будуть гарантовані.

Про це очільник держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Тиск на Україну

За словами президента, якщо Росія погодиться на деескалацію, то може відбутися тристороння зустріч.

— Вони будуть намагатися її провести у квітні, травні чи червні. Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня, — розповів Зеленський.

За його словами, Сполучені Штати у переговорному процесі нікому не будуть давати більше часу.

— США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси — у вибори. І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн – орієнтовно серпень. Тобто цей час весни–літа буде доволі непростим політично та дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також буде тиск. Але ми розуміємо, які в України національні інтереси та що може гарантувати безпеку, — сказав президент.

Він відзначив, що важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на Росію.

За його словами, цього року країни НАТО можуть провести безпрецедентний та переломний і, у певному розумінні, переможний саміт.

— Але це залежить від них, на що вони реально готові та чи відповідально ставляться до тих загроз, які є не проти когось одного, а проти всіх, — підсумував глава держави.

Раніше президент України пообіцяв діяти дзеркально у відповідь на оголошене Росією великоднє перемир’я.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

