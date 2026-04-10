Тиск зростатиме до вересня: Зеленський оцінив виклики на фронті та в переговорах
- До вересня Україну очікує посилений політичний і військовий тиск.
- Можлива тристороння зустріч у разі деескалації з боку РФ.
- США мають внутрішньополітичний дедлайн.
Президент Володимир Зеленський вважає, що до вересня на Україну будуть здійснювати сильний політичний і військовий тиск, проте наші національні інтереси будуть гарантовані.
Про це очільник держави повідомив під час спілкування з журналістами.
Тиск на Україну
За словами президента, якщо Росія погодиться на деескалацію, то може відбутися тристороння зустріч.
— Вони будуть намагатися її провести у квітні, травні чи червні. Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня, — розповів Зеленський.
За його словами, Сполучені Штати у переговорному процесі нікому не будуть давати більше часу.
— США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси — у вибори. І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн – орієнтовно серпень. Тобто цей час весни–літа буде доволі непростим політично та дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також буде тиск. Але ми розуміємо, які в України національні інтереси та що може гарантувати безпеку, — сказав президент.
Він відзначив, що важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на Росію.
За його словами, цього року країни НАТО можуть провести безпрецедентний та переломний і, у певному розумінні, переможний саміт.
— Але це залежить від них, на що вони реально готові та чи відповідально ставляться до тих загроз, які є не проти когось одного, а проти всіх, — підсумував глава держави.
Раніше президент України пообіцяв діяти дзеркально у відповідь на оголошене Росією великоднє перемир’я.