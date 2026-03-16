У Брюсселі відбулося засідання Координаційної групи з енергетичної допомоги Україні (Енергетичний Рамштайн).

Ключова тема – підготовка України до наступного зимового періоду та зміцнення енергетичної стійкості країни, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Засідання енергетичного Рамштайну: що відомо

Єврокомісар Дан Йоргенсен повідомив, що на засіданні Ради ЄС провели енергетичний Рамштайн для обговорення питань подальшої підтримки енергетичного сектору України.

– Дуже важливо продовжувати підтримувати Україну, оскільки підтримка України – це підтримка Європи, – заявив єврокомісар.

Партнери підтвердили надання додаткових потужних автотрансформаторів, мобільних газових турбін та спецтехніки для ремонту високовольтних ліній.

– Ми провели важливий обмін думками з міністрами з України та Молдови. Ми суворо засудили удари по українській енергетичній інфраструктурі та вкотре наголосили на твердій підтримці України та Молдови, що є загальним пріоритетом кіпрського головування в ЄС, – заявив міністр енергетики Кіпру Майкл Даміанос.

Шмигаль повідомив, що РНБО України затвердила Національний план стійкості, який забезпечить безперервне постачання електроенергії, води та тепла.

За його словами, для реалізації основних коротко- та середньострокових пріоритетів Україні необхідно щонайменше €5,4 млрд з пакета фінансової підтримки обсягом €90 млрд.

Коментуючи обговорення щодо припинення поставок нафти до Угорщини та Словаччини, єврокомісар Йоргенсен нагадав, що причиною пошкодження нафтогону Дружба є агресія РФ.

Він також наголосив, що наразі в Європі відсутня безпосередня загроза безпеці постачання палива.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Києві в лютому заявила, що Україна та європейські партнери у березні проведуть зустріч з питань енергетики, так званий енергетичний Рамштайн.

Фото: Денис Шмигаль

