У Брюсселі відбулося засідання енергетичного Рамштайну: подробиці
- На засіданні енергетичного Рамштайну обговорили підтримку енергетичного сектору України та підготовку до наступного зимового періоду.
- Для реалізації основних коротко- та середньострокових пріоритетів України необхідно щонайменше €5,4 млрд з пакета фінансової підтримки обсягом €90 млрд.
У Брюсселі відбулося засідання Координаційної групи з енергетичної допомоги Україні (Енергетичний Рамштайн).
Ключова тема – підготовка України до наступного зимового періоду та зміцнення енергетичної стійкості країни, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Засідання енергетичного Рамштайну: що відомо
Єврокомісар Дан Йоргенсен повідомив, що на засіданні Ради ЄС провели енергетичний Рамштайн для обговорення питань подальшої підтримки енергетичного сектору України.
– Дуже важливо продовжувати підтримувати Україну, оскільки підтримка України – це підтримка Європи, – заявив єврокомісар.
Партнери підтвердили надання додаткових потужних автотрансформаторів, мобільних газових турбін та спецтехніки для ремонту високовольтних ліній.
– Ми провели важливий обмін думками з міністрами з України та Молдови. Ми суворо засудили удари по українській енергетичній інфраструктурі та вкотре наголосили на твердій підтримці України та Молдови, що є загальним пріоритетом кіпрського головування в ЄС, – заявив міністр енергетики Кіпру Майкл Даміанос.
Шмигаль повідомив, що РНБО України затвердила Національний план стійкості, який забезпечить безперервне постачання електроенергії, води та тепла.
За його словами, для реалізації основних коротко- та середньострокових пріоритетів Україні необхідно щонайменше €5,4 млрд з пакета фінансової підтримки обсягом €90 млрд.
Коментуючи обговорення щодо припинення поставок нафти до Угорщини та Словаччини, єврокомісар Йоргенсен нагадав, що причиною пошкодження нафтогону Дружба є агресія РФ.
Він також наголосив, що наразі в Європі відсутня безпосередня загроза безпеці постачання палива.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Києві в лютому заявила, що Україна та європейські партнери у березні проведуть зустріч з питань енергетики, так званий енергетичний Рамштайн.
