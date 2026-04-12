Партизаны провели диверсию в Ростовской области РФ, в результате которой был уничтожен тепловоз, использовавшийся для перевозки военных грузов.

Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.

Диверсия в Ростовской области РФ: что известно

По данным движения, диверсия произошла в районе железнодорожной станции Лиховская. Там, как утверждают участники Атеш, полностью уничтожен тепловоз. Восстановлению он не подлежит.

В движении отмечают, что этот железнодорожный узел важен для транспортировки боеприпасов, горючего и техники для российских войск, действующих на Запорожском направлении.

— Лиховский узел – ключевая точка транзита военных грузов на Запорожское направление. Через него проходят эшелоны с боеприпасами, топливом и бронетехникой для путинской армии, действующей в зоне активных боев, – говорится в сообщении.

Выведение локомотива из строя могло привести к задержке движения поездов и временной блокировке поставок военных грузов.

По оценкам движения, прямой ущерб от уничтожения тепловоза превышает $150 тыс.

В сообщении также говорится, что российская железная дорога якобы уже испытывает недостаток тягового подвижного состава, что может осложнять оперативное восстановление перевозок.

Из-за диверсии партизан подразделения РФ на передовой могут оставаться без запланированного пополнения боеприпасов.

Напомним, в начале марта партизаны уничтожили магистральный электровоз на территории локомотивного депо в российском Брянске, несмотря на усиленную охрану.

Брянский железнодорожный узел остается критически важным для обеспечения российской группировки Север, действующей вблизи украинских пограничных областей.

Фото: Атеш

