Оккупантам на Запорожское направление не довезли боеприпасы: в РФ сожгли тепловоз
Партизаны провели диверсию в Ростовской области РФ, в результате которой был уничтожен тепловоз, использовавшийся для перевозки военных грузов.
Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.
Диверсия в Ростовской области РФ: что известно
По данным движения, диверсия произошла в районе железнодорожной станции Лиховская. Там, как утверждают участники Атеш, полностью уничтожен тепловоз. Восстановлению он не подлежит.
В движении отмечают, что этот железнодорожный узел важен для транспортировки боеприпасов, горючего и техники для российских войск, действующих на Запорожском направлении.
— Лиховский узел – ключевая точка транзита военных грузов на Запорожское направление. Через него проходят эшелоны с боеприпасами, топливом и бронетехникой для путинской армии, действующей в зоне активных боев, – говорится в сообщении.
Выведение локомотива из строя могло привести к задержке движения поездов и временной блокировке поставок военных грузов.
По оценкам движения, прямой ущерб от уничтожения тепловоза превышает $150 тыс.
В сообщении также говорится, что российская железная дорога якобы уже испытывает недостаток тягового подвижного состава, что может осложнять оперативное восстановление перевозок.
Из-за диверсии партизан подразделения РФ на передовой могут оставаться без запланированного пополнения боеприпасов.
Напомним, в начале марта партизаны уничтожили магистральный электровоз на территории локомотивного депо в российском Брянске, несмотря на усиленную охрану.
Брянский железнодорожный узел остается критически важным для обеспечения российской группировки Север, действующей вблизи украинских пограничных областей.
