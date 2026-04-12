Партизани провели диверсію в Ростовській області РФ, у результаті якої було знищено тепловоз, що використовувався для перевезення військових вантажів.

Про це повідомили в партизанському русі АТЕШ.

Диверсія в Ростовській області: що відомо

За даними руху, диверсія сталася в районі залізничної станції Лиховська. Там, як стверджують учасники АТЕШ, було повністю знищено тепловоз, який не підлягає відновленню.

Зараз дивляться

У русі зазначають, що цей залізничний вузол є важливим для транспортування боєприпасів, пального та техніки для російських військ, які діють на Запорізькому напрямку.

— Лиховський вузол – ключова точка транзиту військових вантажів на Запорізький напрямок. Через нього проходять ешелони з боєприпасами, паливом та бронетехнікою для путінської армії, що діє у зоні активних боїв, – йдеться у повідомленні.

Виведення локомотива з ладу могло призвести до затримки руху потягів і тимчасового блокування постачання військових вантажів.

За оцінками руху, прямі збитки від знищення тепловоза перевищують $150 тис.

У повідомленні також йдеться, що російська залізниця нібито вже відчуває нестачу тягового рухомого складу, що може ускладнювати оперативне відновлення перевезень.

Через диверсію партизанів підрозділи РФ на передовій можуть залишатися без запланованого поповнення боєприпасів.

Нагадаємо, на початку березня партизани знищили магістральний електровоз на території локомотивного депо у російському Брянську попри посилену охорону.

Брянський залізничний вузол залишається критично важливим для забезпечення російського угруповання Північ, яке діє поблизу українських прикордонних областей.

Фото: АТЕШ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.