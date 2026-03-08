У російському Брянську агенти руху АТЕШ знищили магістральний електровоз на території локомотивного депо.

Про це повідомили у партизанському русі АТЕШ.

Диверсія у Брянську: що відомо

Агенти АТЕШ повернулися до того самого депо, де, за їхніми словами, вже проводили диверсію у торік у листопаді.

У русі зазначили, що після попереднього інциденту російська сторона заявляла про посилення заходів безпеки на об’єкті. Там нібито збільшили кількість охорони, встановили нові камери та посилили пропускний режим.

Попри це, як стверджує АТЕШ, їхнім агентам вдалося знову проникнути на територію депо та знищити ще один магістральний електровоз.

— Брянський вузол залишається критично важливим для постачання угруповання військ Північ, яке тероризує прикордонні області України, – зазначили в русі.

За словами представників АТЕШ, знищення локомотива має вплинути на логістику російських військ.

Раніше ми повідомляли про диверсію партизанів на Покровському напрямку. Агенти АТЕШ вивели з ладу дві релейні шафи в Луганську та зупинили роботу ключового маршруту постачання російських військ.

