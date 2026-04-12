В Швеции задержали судно Hui Yuan, что следовало из РФ: детали инцидента
Шведская береговая охрана задержала панамское грузовое судно Hui Yuan в Балтийском море после обнаружения сброса остатков угля в воду.
Об этом говорится на сайте Береговой охраны Швеции.
Задержание балкера Hui Yuan: что известно
Швеция задержала сухогруз за нарушение Экологического кодекса.
Как сообщили в береговой охране Швеции, балкер Hui Yuan сбрасывал в Балтийское море угольные остатки.
По поручению шведской прокуратуры судно было остановлено береговой охраной у побережья города Истад. Операцию провели утром в воскресенье.
— Судоходство должно знать, что шведские власти работают вместе для поддержания порядка в море. Мы действуем для повышения безопасности в море и защиты окружающей среды. Если есть подозрительное судно, мы вмешиваемся в зависимости от условий, – отметил заместитель начальника операционного отдела Береговой охраны Даниэль Стэнлинг.
Капитан сухогруза Hui Yuan признал нарушение экологического кодекса и оплатил залог под будущий штраф, после чего судну разрешили покинуть Швецию.
По данным ведомства, балкер Hui Yuan зарегистрирован в Панаме.
Судно недавно прибыло из России и направляется в город Лас-Пальмас в Испании.
Напомним, в конце марта дрон атаковал танкер “теневого флота” РФ недалеко от Стамбульского пролива в Черном море.
Взрыв произошел на танкере ALTURA, переправлявшем из России 140 тыс. т нефти. В результате взрыва возникли повреждения на мостике, а также в машинное отделение судна попала вода.
Среди 27 членов экипажа пострадавших обнаружено не было.
По данным украинской разведки, Россия использовала танкер для перевозки нефти в обход санкций.
