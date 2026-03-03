В Средиземном море возник пожар на борту танкера теневого флота России, который перевозит сжиженный природный газ.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

В Средиземном море горит танкер теневого флота РФ

— СПГ-танкер Arctic Metagaz под российским флагом горит в Средиземном море, судьба его экипажа неизвестна, — сообщили источники в сфере судоходства и морской безопасности.

Известно, что судно подпадает под санкции США и Великобритании.

Сейчас смотрят

Последний раз танкер передавал информацию о своем местонахождении у побережья Мальты в понедельник, 2 марта, согласно данным платформы MarineTraffic, которая отслеживает движение судов.

Существует предположение, что танкер подвергся атаке военным беспилотником. Один из источников сообщил, что подозревается участие Украины в проведении этой операции.

Российская компания, осуществляющая управление судном, ООО СМП Техменеджмент, российский производитель СПГ Новатек и Министерство транспорта РФ не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, что 1 марта министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил о задержании нефтяного танкера, который связывают с российским теневым флотом.

По уточнению бельгийского вещателя VRT, речь идет о танкере Ethera, который ходит под флагом Гвинеи.

Судно внесено в санкционный список Европейского Союза с октября 2025 года и находится под санкциями США с июля. Последний раз танкер выходил из порта Марокко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.