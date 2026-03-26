За 15 миль від Стамбульської протоки у Чорному морі на танкері ALTURA, пов’язаному з “тіньовим флотом” РФ, відбувся вибух. Турецька влада підозрює, що причиною вибуху може бути атака невідомого безпілотника.

Про це пише турецький портал NTV.

Вибух на танкері ALTURA: що відомо

Танкер ALTURA вийшов з Росії з вантажем 140 тисяч тонн нафти і вибухнув під час перебування у відкритому морі. У машинне відділення судна потрапила вода, також виникли пошкодження на містку.

На місце події прибуло судно берегової охорони та корабель комплексного екстреного реагування Нене Хатун, що використовується в подібних ситуаціях.

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу висловив припущення, що вибух на танкері “тіньового флоту” РФ здійснило безпілотне морське судно.

За його словами, внаслідок події ніхто не постраждав, стан здоров’я 27 турецьких членів екіпажу хороший.

Танкер пов’язаний зі стамбульською компанією Pergamon Shipping і, за даними української розвідки, входить у “тіньовий флот” РФ для перевезення нафти в обхід санкцій.

