Шведська берегова охорона затримала панамське вантажне судно Hui Yuan у Балтійському морі після виявлення скидання залишків вугілля у воду.

Про це йдеться на сайті Берегової охорони Швеції.

Затримання балкера Hui Yuan: що відомо

Швеція затримала суховантажне судно за порушення Екологічного кодексу.

Як повідомили у Береговій охороні Швеції, балкер Hui Yuan скидав у Балтійське море вугільні залишки.

За дорученням шведської прокуратури судно було зупинене береговою охороною біля узбережжя міста Істад. Операцію провели вранці у неділю.

— Судноплавство повинно знати, що шведська влада працює разом для підтримки порядку в морі. Ми діємо для підвищення безпеки в морі та захисту навколишнього середовища. Якщо є підозріле судно, ми втручаємось залежно від умов, – зазначив заступник начальника операційного відділу Берегової охорони Даніель Стенлінг.

Капітан суховантажного судна Hui Yuan визнав порушення екологічного кодексу та сплатив заставу під майбутній штраф, після чого судну дозволили залишити Швецію.

За даними відомства, балкер Hui Yuan зареєстрований у Панамі.

Судно нещодавно прибуло з Росії та прямує до міста Лас-Пальмас в Іспанії.

Фото: Берегова охорона Швеції

