Сегодня, 12 апреля, в Венгрии начались парламентские выборы, которые могут привести к отставке премьер-министра Виктора Орбана, находящегося у власти 16 лет.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Выборы в Венгрии 12 апреля

Голосование продлится до 19:00, а предварительные результаты начнут поступать вечером.

Сейчас смотрят

Известно, что премьер-министр Виктор Орбан и его главный соперник Петер Мадьяр уже проголосовали на избирательных участках в Будапеште.

По данным венгерского издания Telex, явка избирателей по состоянию на 9 утра составляет 16,89 % — это рекорд, ведь четыре года назад явка составила 10,31 %.

Чаба Деметер, депутат Европарламента от партии Орбана Фидес, заявил, что якобы было выявлено 639 случаев нарушений избирательного законодательства.

Опросы в Венгрии

Большинство опросов отдают предпочтение оппозиционной партии Тиса Петера Мадьяра, несмотря на то, что провластные институты заявляют, что венгры все же на стороне Орбана.

Ранее Европейский парламент назвал правление Орбана “гибридным режимом избирательной автократии”. Петер Мадьяр и его партия Тиса обещают смену режима, перезагрузку отношений с Европейским Союзом и прекращение тесных отношений с Россией.

Кстати, на свой последний предвыборный митинг во втором по величине городе Дебрецене Мадьяр собрал гораздо больше людей, чем Орбан в Будапеште.

При премьерстве Орбана экономика Венгрии переживает тяжелые времена. Также известно, что министр иностранных дел Петер Сийярто регулярно общался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым до и после саммитов Европейского Союза.

А еще правительство Орбана наложило вето на помощь Украине в размере €90 млрд, из-за чего европейские партнеры очень недовольны.

Мадьяр заявил избирателям, что ему нужно не просто абсолютное большинство в 100 мест в парламенте, насчитывающем 199 мест, а две трети голосов, чтобы отменить многие конституционные изменения, которые Фидес внес в отношении независимости судебной власти, собственности на СМИ и многих других сфер жизни. Венгрия неоднократно оказывалась на последнем месте в Индексе восприятия коррупции Transparency International.

Избирательная система в Венгрии

Из 199 мест в парламенте 106 избираются непосредственно в округах. Остальные 93 места распределяются по партийным спискам, за которые могут голосовать как венгры за рубежом, так и в стране.

На выборах в округах голоса за проигравшие партии переносятся в общенациональный список.

Партии-победители также переносят избыточные голоса, и это часто играло на руку Фидесу. Ранее Виктор Орбан признал, что избирательная система была выгодна для его партии, сообщает BBC.

Партиям необходимо набрать 5% голосов в национальном масштабе, чтобы попасть в парламент.

Источник : Суспільне, BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.