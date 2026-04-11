Орбан против Мадьяра: как выборы в Венгрии могут изменить курс страны и баланс сил в ЕС

12 апреля в Венгрии состоятся очередные парламентские выборы, которые могут стать самыми важными в стране со времен падения коммунизма. Основная борьба развернется между партией Фидес действующего премьера Виктора Орбана и оппозиционной партией Тиса Петера Мадьяра. Причем именно последний, по оценкам социологов, имеет высокие шансы на победу.

Виктор Орбан возглавляет правительство Венгрии с 2010 года, а до этого уже занимал пост премьера в 1998–2002 годах. За время своего пребывания у власти он сумел существенно изменить избирательную систему в пользу своей политической силы.

Формально Орбан не ограничивает участие оппонентов в выборах. В то же время его соперники заявляют о системном неравенстве условий: речь идет о манипуляциях с избирательными округами, контроле над значительной частью СМИ и использовании административного ресурса.

Предвыборные кампании Фидеса и Тисы проходят по принципиально разным сценариям. Оппозиция делает акцент на борьбе с коррупцией, а также на социально-экономических проблемах, тогда как “Фидес” сосредотачивается на внешней политике, конфликте с ЕС, критике Украины и риторике об “угрозе войны”.

Факты ICTV рассказывают, кто является ключевыми игроками на выборах в Венгрии, каковы рейтинги партий и чего ожидать Украине и Европе в зависимости от результатов голосования.

Как работает избирательная система в Венгрии

В парламент Венгрии избираются 199 депутатов: 106 — в мажоритарных округах (по одному кандидату от округа), еще 93 — по партийным спискам.

В мажоритарных округах побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Он может баллотироваться как самовыдвиженец или от партии, а также представлять сразу несколько политических сил.

Для прохождения в парламент по спискам действует избирательный барьер: 5% — для партий, 10% — для объединения двух партий и 15% — для коалиций из трех и более сил.

По словам профессора Принстонского университета Ким Лейн Шеппеле, при Орбане избирательные округа были “перекроены” таким образом, чтобы ослабить оппозицию: районы, где она пользовалась поддержкой, объединяли в крупные округа, тогда как проправительственный электорат распределяли между несколькими.

Кроме того, при премьерстве Орбана отменили второй тур голосования в мажоритарных округах. Это позволило Фидесу получать мандаты даже в регионах с относительно слабой поддержкой — за счет простого относительного большинства.

На выборах 12 апреля главная борьба будет вестись между партиями Fidesz (Фидес) Виктора Орбана и Tisza (Тиса) Петера Мадьяра.

Также в выборах участвует правая партия Mi Hazánk (Наша Родина), которая имеет шансы преодолеть 5-процентный барьер и пройти в парламент. Другие политические силы, согласно опросам, имеют минимальные шансы на представительство.

По данным последнего опроса Idea Institute, партию Тиса готовы поддержать 50% определившихся избирателей, тогда как Фидес — 37%. При этом около 21% респондентов ещё не определились с выбором.

В свою очередь, проправительственные социологические службы прогнозируют победу «Фидес». Среди факторов, на которые опирается команда Орбана, — поддержка в сельской местности, где, по словам оппозиции, активно используются инструменты подкупа избирателей. Кроме того, избирательная география построена так, что значительное количество мандатов определяют именно избиратели из малых городов и сел.

Несмотря на отставание в опросах, Орбан рассчитывает сохранить власть и переиграть своего главного соперника Петера Мадьяра.

Ожидается, что предварительные результаты выборов будут известны вечером 12 апреля, а официальные подсчитывать будут дольше.

Политический курс Орбана

За более чем полтора десятилетия у власти Виктор Орбан преобразовал Венгрию в то, что он сам называет “нелиберальной демократией”, позиционируя себя как защитника традиционных христианских ценностей в Европе.

В то же время его правительства, по оценкам критиков, существенно ослабили демократические институты: речь идет о давлении на верховенство права, формировании лояльной судебной системы и концентрации медиарынка — до 80% СМИ связывают с властью.

62-летнего Орбана часто называют одним из самых проблемных игроков внутри ЕС. В частности, он блокировал принятие 20-го пакета санкций против России, а также выступал против выделения Украине кредита на €90 млрд.

Во внешней политике Орбан демонстрирует наиболее пророссийскую позицию среди лидеров ЕС: Венгрия продолжает закупать российские энергоносители, а сам премьер поддерживает контакты с Владимиром Путиным. Кроме того, он активно взаимодействует с европейскими правопопулистскими и националистическими силами — в частности, поддерживает Марин Ле Пен во Франции и Херта Вилдерса в Нидерландах. Его политическая линия также находит отклик у таких политиков, как Роберт Фицо в Словакии или Андрей Бабиш в Чехии.

По словам политолога, доцента КНУ им. Тараса Шевченко Игоря Рейтеровича, во время этой кампании Орбан выбрал не самую удачную коммуникацию с избирателями. К тому же за годы пребывания у власти в обществе накопилась усталость, что сказалось на рейтингах как самого премьера, так и его партии.

Экономический фактор также играет свою роль. Сегодня Венгрия остается одной из беднейших стран Евросоюза. После начала полномасштабной войны РФ против Украины значительная часть молодежи уехала за границу, и многие не возвращаются. Именно среди молодого электората уровень недоверия к власти и восприятие ее как коррумпированной является самым высоким.

Тема коррупции регулярно появляется и в публичном пространстве. В частности, зять Орбана Иштван Тиборц владеет сетью престижных отелей, а его давний соратник Леринц Месарош — бывший газовик — стал самым богатым человеком в стране. Сам Орбан избегает публичных ответов относительно состояния своего окружения.

Из-за претензий к состоянию демократии часть финансовой помощи ЕС для Венгрии остается замороженной. По словам Рейтеровича, это также ощущают избиратели.

Начиная с 2022 года Орбан неоднократно заявлял, что Россию невозможно победить, и призывал Запад не усиливать поддержку Украины, а вместо этого оказывать давление на Киев с целью достижения мира с Москвой — даже на ее условиях.

Впрочем, как отмечает политолог, откровенно пророссийская риторика может иметь обратный эффект. Последние опросы свидетельствуют, что значительная часть венгерского общества негативно относится к России.

— Венгры хорошо помнят события 1956 года, когда антикоммунистическое восстание было жестоко подавлено советскими войсками. Тогда погибли тысячи людей, а сотни тысяч были вынуждены покинуть страну. Для них это до сих пор болезненная историческая травма, — подчеркивает Игорь Рейтерович.

Поддержка Орбана со стороны США

7 апреля вице-президент США Джей Ди Венс посетил Будапешт, где присоединился к предвыборной кампании Виктора Орбана и публично выразил уверенность в его победе.

Впоследствии президент США Дональд Трамп также поддержал венгерского премьера, назвав его своим другом и призвав венгров голосовать именно за него.

Впрочем, по словам политолога Игоря Рейтеровича, такая поддержка не дала ожидаемого эффекта.

— Если посмотреть на социологию после визита Джей Ди Венса, то Орбан потерял еще около 3% поддержки, — отметил он.

Политический курс Мадьяра

45-летний Петер Мадьяр — бывший дипломат и экс-соратник Фидес, который впоследствии дистанцировался от партии, обвинив ее в коррупции и пропаганде.

Его политическая сила Tisza (Уважение и свобода) уже продемонстрировала серьезный результат: на выборах в Европарламент в июне 2024 года она набрала около 30% голосов и заняла второе место после Фидес.

Мадьяр выступает за возвращение Венгрии к проевропейскому курсу, снижение зависимости от российских энергоносителей и восстановление независимости институтов — в частности, судебной системы и государственных СМИ. Среди его ключевых обещаний — борьба с коррупцией, реформа государственных закупок и разблокирование финансовой помощи ЕС.

Социологи отмечают, что Мадьяр становится привлекательной альтернативой прежде всего для молодых избирателей, разочарованных политикой Орбана.

Показательны и рейтинги: по данным Median, Фидес поддерживают лишь около 8% избирателей в возрасте 18–29 лет. По оценкам Závecz Research, в более широкой возрастной группе 18–39 лет этот показатель составляет около 22%.

Выборы в Венгрии и основные сценарии развития событий

По словам политолога Игоря Рейтеровича, для Москвы эти выборы — попытка сохранить в Европе своего «троянского коня», через которого Россия может влиять на решения Европейского Союза.

В то же время, независимо от результата голосования, в самом ЕС все чаще говорят о необходимости изменить правила принятия решений. Ведь ситуация, когда одна страна может блокировать стратегические инициативы — в частности, санкции против РФ или финансовую помощь Украине — создает системные риски для всего блока.

— ЕС уже давно готов пересмотреть свои принципы функционирования. Вопрос лишь в том, когда и как это произойдет, — отмечает Игорь Рейтерович.

В случае победы партии Tisza можно ожидать перезагрузки отношений между Будапештом и Брюсселем. Это, в свою очередь, может открыть путь к разблокированию финансовой помощи ЕС для Венгрии.

Для Украины такой сценарий станет шансом возобновить диалог с Будапештом. В частности, Киев может вернуться к вопросу о работе нефтепровода Дружба, а Венгрия — снять свои возражения против выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро и введения новых санкций против России. Победа Мадьяра, вероятно, будет сопровождаться демонстрацией большей европейской солидарности.

В то же время не стоит исключать сценарий, при котором Орбан в случае поражения не захочет сдавать власть.

— Я думаю, что именно так и будет: возможны протесты, манипуляции и попытки повлиять на результаты. Подсчет голосов продлится не менее недели, поэтому нас ждет довольно напряженный процесс, — говорит Игорь Рейтерович.

Поражение Орбана: изменение курса Венгрии

По мнению эксперта, в случае поражения Виктора Орбана влияние России на Венгрию может существенно сократиться. Именно поэтому Москва, вероятно, заинтересована в сохранении нынешней власти и активно поддерживает ее.

— Мадьяр — совсем другой политик. У него нет связей с Россией. Поэтому для Украины его приход к власти будет позитивным сигналом, — отмечает Игорь Рейтерович.

В то же время политолог скептически оценивает шансы Орбана на победу. Даже в случае попыток удержать власть с помощью административного ресурса или манипуляций, это может привести к затяжному политическому кризису — вплоть до новых выборов или масштабных протестов.

— Согласно социологическим опросам, позиции Орбана сейчас не выглядят слишком сильными, — добавляет эксперт.

По его словам, значительная часть венгерского общества все же ориентируется на Европейский Союз и не поддерживает изоляционный курс нынешней власти.

Выборы в Венгрии 12 апреля могут стать переломным моментом не только для самой страны, но и для всего ЕС и Украины, определив, сохранится ли нынешний конфликтный курс Будапешта или он изменится на более проевропейский.

