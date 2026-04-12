Сьогодні, 12 квітня, в Угорщині стартували парламентські вибори, які можуть призвести до відставки прем’єр-міністра Віктора Орбана, що перебуває при владі 16 років.

Вибори в Угорщині 12 квітня

Голосування триває до 19:00, а попередні результати почнуть надходити ввечері.

Відомо що прем’єр Віктор Орбан та його головний супротивник Петер Мадяр вже проголосували на виборчих дільницях у Будапешті.

За даними угорського видання Telex, явка виборців станом на 9-й ранку складає 16,89 % – це рекорд, адже чотири роки тому було зафіксовано явку у 10,31 %.

Чаба Деметер, депутат Європарламенту від партії Орбана Фідес, заявив, що нібито було виявлено 639 випадків порушень виборчого законодавства.

Опитування в Угорщині

Більшість опитувань віддають перевагу опозиційній Тисі Петера Мадяра, попри те, що провладні інституції заявляють, що угорці все ж на стороні Орбана.

Раніше Європейський парламент назвав правління Орбана “гібридним режимом виборчої автократії”. Петер Мадяр і його партія Тиса обіцяють зміну режиму, перезавантаження відносин з Європейським Союзом і припинення тісних відносин з Росією.

До речі, на свій останній передвиборчий мітинг у другому за величиною місті Дебрецені Мадяр зібрав набагато більше людей, ніж Орбан у Будапешті.

За прем’єрства Орбана економіка Угорщини переживає скрутні часи. Також відомо, що міністр закордонних справ Петер Сійярто регулярно спілкувався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим до та після самітів Європейського Союзу.

А ще уряд Орбана наклав вето на допомогу Україні у розмірі €90 млрд, через що європейські партнери дуже незадоволені.

Мадяр заявив виборцям, що йому потрібна не просто абсолютна більшість у 100 місць у парламенті, що налічує 199 місць, а дві третини голосів, щоб скасувати багато конституційних змін, які Фідес вніс щодо незалежності судової влади, власності на ЗМІ та багатьох інших сфер життя. Угорщина неодноразово опинялася на останньому місці в Індексі сприйняття корупції Transparency International.

Виборча система в Угорщині

З 199 місць у парламенті 106 обираються безпосередньо в округах. Решта 93 місця розподіляються за партійними списками, за які можуть голосувати як угорці за кордоном, так і в країні.

У виборах в округах голоси за партій, що програли, переносяться до загальнонаціонального списку.

Партії-переможці також переносять надлишкові голоси, і це часто йшло на користь Фідесу. Раніше Віктор Орбан визнав, що виборча система була вигідною для його партії, повідомляє BBC.

Партіям потрібно набрати 5% голосів у національному масштабі, щоб потрапити до парламенту.

Джерело : Суспільне, BBC

