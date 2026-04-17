Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в войну против Украины Беларусь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский 17 апреля после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

— По данным разведки, на приграничье Беларуси происходит строительство дорог к территории Украины и обустройство артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь, — написал Зеленский в Telegram.

Президент также сообщил о признаках перегруппировки сил со стороны оккупационного контингента.

По его словам, это может быть связано с попытками компенсировать нехватку личного состава.

— В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооружённых сил, — пояснил президент.

Зеленский поручил через соответствующие каналы предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою территорию и независимость.

— Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок, — написал он.

Глава государства добавил, что в апреле сохраняется высокий темп уничтожения российских оккупантов. Он также сказал, что “россиянам не удаётся перехватить фронтовую инициативу”.

Зеленский обсудил с Сырским дальнейшее проведение дальнобойных операций.

Напомним, в марте Зеленский заявил, что Россия планирует расширить сеть наземных станций управления беспилотниками дальнего действия на ВОТ Украины и разместить четыре такие станции на территории Беларуси.

