Росія вкотре намагатиметься втягнути у війну проти України Білорусь.

Про це заявив президент Володимир Зеленський 17 квітня після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

 – За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь, – написав Зеленський у Telegram.

Президент також повідомив про ознаки перегрупування сил з боку окупаційного контингенту.

За його словами, це може бути пов’язано зі спробами компенсувати нестачу особового складу.

– У зв’язку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил, – пояснив президент.

Зеленський дав доручення через відповідні канали попередити фактичне керівництво Білорусі про готовність України захищати свою територію та незалежність.

– Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок, – написав він.

Глава держави додав, що у квітні зберігається високий темп знищення російських окупантів. Він також сказав, що “росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу”.

Зеленський обговорив із Сирським подальше проведення далекобійних операцій.

Нагадаємо, у березні Зеленський заявив, що Росія планує розширити мережу наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії на ТОТ України та розмістити чотири такі станції на території Білорусі.

