Росія вкотре пробуватиме втягнути у війну Білорусь – Зеленський
Росія вкотре намагатиметься втягнути у війну проти України Білорусь.
Про це заявив президент Володимир Зеленський 17 квітня після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Росія хоче втягнути Білорусь у війну
– За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь, – написав Зеленський у Telegram.
Президент також повідомив про ознаки перегрупування сил з боку окупаційного контингенту.
За його словами, це може бути пов’язано зі спробами компенсувати нестачу особового складу.
– У зв’язку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил, – пояснив президент.
Зеленський дав доручення через відповідні канали попередити фактичне керівництво Білорусі про готовність України захищати свою територію та незалежність.
– Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок, – написав він.
Глава держави додав, що у квітні зберігається високий темп знищення російських окупантів. Він також сказав, що “росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу”.
Зеленський обговорив із Сирським подальше проведення далекобійних операцій.
Нагадаємо, у березні Зеленський заявив, що Росія планує розширити мережу наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії на ТОТ України та розмістити чотири такі станції на території Білорусі.