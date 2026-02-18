Сегодня, 18 февраля, Украина ввела пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Санкции против Лукашенко

По словам Зеленского, Александр Лукашенко активно помогает Москве обходить международные санкции и продолжает оправдывать российскую войну в Украине. И за это все должны быть последствия для него.

— Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить мировые санкции, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны, — подчеркнул глава государства.

Во второй половине 2025 года россияне на территории Беларуси развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами. Это значительно помогает врагу атаковать дронами северные области — от Киевщины до Волыни.

По словам Владимира Зеленского, часть ударов по украинским объектам энергетики и железной дороги россияне не смогли бы нанести без помощи Беларуси.

Кроме того, более 3 тысяч беларусских предприятий помогают российской оборонной промышленности, поставляют технику, оборудование и компоненты, из которых, в частности, изготавливают ракеты.

Продолжается и развитие инфраструктуры для размещения в Беларуси ракет средней дальности Орешник, говорит президент Владимир Зеленский.

— Это является очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев. Александр Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для Орешника, — подчеркнул Зеленский.

В 2025 году беларусские предприятия поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для Орешника. Это продолжается и в 2026-м, отметил Владимир Зеленский.

Украина будет работать с партнерами, чтобы санкции против Беларуси имели глобальный эффект.

