19 апреля продолжаются парламентские выборы в Болгарии.

Фаворитом гонки считается партия бывшего президента Румена Радева Прогрессивная Болгария. По данным опросов, она существенно опережает конкурентов.

Об этом сообщают Reuters и bta.

Выборы в Болгарии 19 апреля: что известно

Голосование стартовало в 07:00 и должно завершиться в 20:00, а там, где останутся очереди, его могут продлить до 21:00.

В стране открыли 11 995 участков, еще 493 работают в 55 странах мира. Право голоса имеют более 6,5 млн граждан.

На 240 мест в 52-й Национальной ассамблее претендуют 4 786 кандидатов, представляющих 14 партий, 10 коалиций и одного независимого кандидата.

Стоит отметить, что для прохождения в парламент политическая сила должна набрать не менее 4% голосов.

По данным СМИ, это уже седьмые досрочные выборы в Болгарии с 2021 года и восьмые парламентские выборы за пять лет.

Досрочное голосование назначили после падения предыдущего правительства на фоне протестов в декабре 2025 года.

Радев лидирует в гонке: что показывают опросы

По данным опросов, проведенных накануне голосования, коалиция Радева Прогрессивная Болгария имеет около 35% поддержки.

На втором месте — ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова с примерно 18%.

Reuters отмечает, что даже такой результат вряд ли даст Радеву единоличное большинство, поэтому после выборов страну могут ждать сложные коалиционные переговоры.

Уровень участия избирателей, по прогнозу Alpha Research, может достичь около 60%, что значительно выше 34% на предыдущих выборах в июне 2024 года.

Что известно о Румене Радеве

Румен Радев — бывший президент Болгарии, экс-военный летчик и евроскептический политик, которого Reuters и AP характеризуют как пророссийского.

Он выступает против военной помощи Украине, говорит о необходимости практических отношений с Москвой и обещает положить конец коррупции и слабым, кратковременным правительствам.

Для участия в выборах Радев досрочно оставил президентский пост в январе 2026 года.

После голосования в Софии он заявил, что Болгарии нужен путь к демократической, современной европейской Болгарии, а в отношении России выразил надежду на “практические отношения, основанные на взаимном уважении и равноправном отношении”.

Как сообщает Reuters, Болгария после падения коммунизма и вступления в ЕС в 2007 году достигла заметного экономического прогресса, а с 1 января 2026 года вошла в еврозону.

В то же время страна до сих пор отстает от большинства членов ЕС по ряду показателей, а темы коррупции, подкупа голосов, высокой стоимости жизни и нестабильных правительств остаются ключевыми для избирателей.

Reuters отмечает, что настроение общества формируют не только внешнеполитические позиции Радева, но и разочарование старыми политическими элитами. Один из избирателей в Софии сказал агентству, что политикам нужно “объединиться и принимать решения”, а не бесконечно вести страну от одних выборов к другим.

