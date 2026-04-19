19 квітня тривають парламентські вибори в Болгарії.

Фаворитом перегонів вважається партія колишнього президента Румена Радева Прогресивна Болгарія. За даними опитувань, вона суттєво випереджає конкурентів.

Про це повідомляють Reuters та bta.

Вибори в Болгарії 19 квітня: що відомо

Голосування на виборах у Болгарії стартувало о 07:00 і має завершитися о 20:00, а там, де залишаться черги, його можуть продовжити до 21:00.

У країні відкрили 11 995 дільниць, ще 493 працюють у 55 країнах світу. Право голосу мають понад 6,5 млн громадян.

На 240 місць у 52-й Національній асамблеї претендують 4 786 кандидатів, які представляють 14 партій, 10 коаліцій та одного незалежного кандидата.

Варто зазначити, що для проходження до парламенту політична сила має набрати щонайменше 4% голосів.

За даним ЗМІ, це вже сьомі дострокові вибори в Болгарії з 2021 року та восьмі парламентські вибори за п’ять років.

Дострокове голосування призначили після падіння попереднього уряду на тлі протестів у грудні 2025 року.

Радев лідирує в перегонах: про що свідчать опитування

За даними опитувань, проведених напередодні голосування, партія Радева Прогресивна Болгарія має близько 35% підтримки.

На другому місці — ГЕРБ колишнього прем’єра Бойка Борисова з приблизно 18%.

Reuters зазначає, що навіть такий результат навряд чи дасть Радеву одноосібну більшість, тому після виборів країну можуть чекати складні коаліційні переговори.

Рівень участі виборців, за прогнозом Alpha Research, може сягнути близько 60%, що значно вище за 34% на попередніх виборах у червні 2024 року.

Що відомо про Румена Радева

Румен Радев — колишній президент Болгарії, ексвійськовий льотчик і євроскептичний політик, якого Reuters та AP характеризують як проросійського.

Він виступає проти військової допомоги Україні, говорить про необхідність практичних відносин із Москвою та обіцяє покласти край корупції й слабким, короткотривалим урядам.

Для участі у виборах Радев достроково залишив президентську посаду в січні 2026 року.

Після голосування в Софії він заявив, що Болгарії потрібен шлях до демократичної, сучасної європейської Болгарії, а щодо Росії висловив сподівання на “практичні відносини, засновані на взаємній повазі та рівноправному ставленні”.

Як повідомляє Reuters, Болгарія після падіння комунізму та вступу до ЄС у 2007 році досягла помітного економічного поступу, а з 1 січня 2026 року увійшла до єврозони.

Водночас країна досі відстає від більшості членів ЄС за низкою показників, а теми корупції, підкупу голосів, високої вартості життя й нестабільних урядів залишаються ключовими для виборців.

Reuters зазначає, що настрій суспільства формують не лише зовнішньополітичні позиції Радева, а й розчарування старими політичними елітами. Один із виборців у Софії сказав агентству, що політикам потрібно “об’єднатися та приймати рішення”, а не безкінечно вести країну від одних виборів до інших.

