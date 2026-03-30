Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Андрей Гюров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с Гюровым.

Соглашение о безопасности между Украиной и Болгарией: что известно

— Сегодня мы подписали с премьер-министром Болгарии соглашение о безопасности между нашими странами. Наши команды работали над этим в течение длительного времени. Я очень рад, что у нас есть такое десятилетнее соглашение между нашими государствами, — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что ключевые положения соглашения предусматривают продолжение военной поддержки Украины со стороны Болгарии и совместное производство оружия на территории двух государств.

— Важный момент, который мы также сегодня обсуждали, это совместное производство на территории наших стран различного оружия, включая дроны. И здесь я хочу поблагодарить за то, что мы договорились, что Болгария будет использовать программу SAFE для такой копродукции. Думаю, что это укрепляет обе наши страны, — отметил он.

Зеленский добавил, что особое внимание стороны уделили вопросам энергетики, а также участию Болгарии в поддержке Украины через международные механизмы.

Напомним, исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров в воскресенье, 30 марта, прибыл в Киев. Вместе с ним в украинскую столицу приехали ключевые министры.

Глава правительства Юлия Свириденко и Андрей Гюров обсудили ряд совместных инициатив по важным для обоих государств проектам в сферах энергетики, обороны и транспорта.

Источник : Суспільне

