Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет
- Владимир Зеленский и Андрей Гюров подписали десятилетнее соглашение о безопасности между Украиной и Болгарией.
- Документ предусматривает продолжение военной поддержки Украины, совместное производство оружия, в частности дронов, а также сотрудничество в сфере энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Андрей Гюров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с Гюровым.
Соглашение о безопасности между Украиной и Болгарией: что известно
— Сегодня мы подписали с премьер-министром Болгарии соглашение о безопасности между нашими странами. Наши команды работали над этим в течение длительного времени. Я очень рад, что у нас есть такое десятилетнее соглашение между нашими государствами, — сказал Зеленский.
Президент сообщил, что ключевые положения соглашения предусматривают продолжение военной поддержки Украины со стороны Болгарии и совместное производство оружия на территории двух государств.
— Важный момент, который мы также сегодня обсуждали, это совместное производство на территории наших стран различного оружия, включая дроны. И здесь я хочу поблагодарить за то, что мы договорились, что Болгария будет использовать программу SAFE для такой копродукции. Думаю, что это укрепляет обе наши страны, — отметил он.
Зеленский добавил, что особое внимание стороны уделили вопросам энергетики, а также участию Болгарии в поддержке Украины через международные механизмы.
Напомним, исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров в воскресенье, 30 марта, прибыл в Киев. Вместе с ним в украинскую столицу приехали ключевые министры.
Глава правительства Юлия Свириденко и Андрей Гюров обсудили ряд совместных инициатив по важным для обоих государств проектам в сферах энергетики, обороны и транспорта.