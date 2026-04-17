В пятницу, 17 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает мирного соглашения с Ираном в ближайшие дни.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg News.

Что сказал Трамп о мирном соглашении с Ираном

Дональд Трамп подчеркнул, что большинство основных пунктов мирного соглашения с Ираном якобы окончательно согласовано.

– Это пройдет достаточно быстро, – сказал американский президент.

По его словам, иранцы хотят встретиться и заключить соглашение. Он назвал термин в “несколько ближайших дней”.

– Я думаю, что встреча, вероятно, состоится в выходные. Я думаю, что мы достигнем соглашения в течение следующих двух или двух дней, – сказал он.

Посол Ирана в Исламабаде Реза Амири Могадам высоко оценил усилия всех сторон, направленные на “предоставление дипломатии шанса”, поскольку Ливан и Израиль достигли прекращения огня, а Иран вновь открыл Ормузский пролив.

В то же время глава МИД Пакистана Ишак Дар заявил, что хотя мирное соглашение между США и Ираном “заключено более чем на 80%”, обе стороны должны проявить гибкость.

Министр подчеркнул, что Пакистан “сделает все возможное” в своих усилиях по достижению мира.

– Пакистан хочет видеть не продолжение прекращения огня, а окончательное прекращение войны, – цитирует Дара CNN.

Напомним, Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива во время перемирия.

Источник : Bloomberg, CNN

Связанные темы:

