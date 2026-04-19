Команда США прибудет в Пакистан для переговоров с Ираном 20 апреля — Трамп
- Представители США прибудут в Пакистан 20 апреля для переговоров с Тегераном после обострения в Ормузском проливе.
- Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает справедливое соглашение, однако пригрозил уничтожением инфраструктуры Ирана в случае отказа.
Американские переговорщики прибудут в Пакистан для переговоров с Ираном в понедельник, 20 апреля.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп о переговорах США и Ирана
По словам главы Белого дома, вчера Иран решил открыть огонь в Ормузском проливе, полное нарушившееся соглашение о прекращении огня из США.
– Многие были направлены на французский корабль и грузовое судно из Великобритании. Это было некрасиво, верно? – спросил Трамп.
Как отметил президент США, его представители едут в Исламабад – столицу Пакистана. Трамп добавил, что они там будут завтра для проведения переговоров с Ираном.
– Иран недавно объявил о закрытии пролива, что удивительно, потому что наша блокада уже ее закрыла. Они помогают нам, даже не осознавая этого. Именно они проиграют с закрытым проходом – $500 млн в день. США ничего не теряют, – говорится в сообщении.
Трамп заявил, что на самом деле многие корабли сейчас направляются в США, Техас, Луизиану и Аляску, чтобы загрузиться, благодаря КСИР.
Глава Белого дома заявил, что Вашингтон предлагает очень справедливое и разумное соглашение. Трамп выразил надежду, что они примут ее, иначе США уничтожат все электростанции и каждый мост в Иране.
По словам Трампа, для него было бы честью сделать то, что нужно, что должны были сделать с Ираном другие президенты США в течение последних 47 лет. По его мнению, пора прекратить иранскую машину убийств.