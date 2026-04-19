Иран отказался от участия во втором раунде мирных переговоров с США из-за чрезмерных требований Вашингтона и длительной морской блокады.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на иранские СМИ.

Иранские СМИ пишут, что отсутствие представителей Тегерана на переговорах будет связано с “чрезмерными требованиями Вашингтона и нереалистичными ожиданиями”.

Иран также недоволен “постоянными изменениями позиций, повторяющимися противоречиями и длительной морской блокадой”.

Напомним, 19 апреля Дональд Трамп заявил о новом раунде переговоров с Тегераном.

В соцсети Truth Social он написал, что американская делегация должна прибыть в Пакистан для переговоров с Ираном в понедельник, 20 апреля.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был назначен руководителем делегации, которая должна была отправиться в Пакистан в понедельник.

По словам главы Белого дома, накануне Иран открыл огонь в Ормузском проливе, что является полным нарушением соглашения о прекращении огня с США.

Трамп также выступил с новыми угрозами в адрес Ирана. Он заявил, что в случае отказа страны от мирного соглашения США нанесут удары по всем иранским электростанциям и мостам.

18 апреля Трамп заявил, что США планируют сотрудничать с Ираном по вопросу вывоза обогащенного урана в Соединенные Штаты.

В Министерстве иностранных дел Ирана категорически опровергли такую возможность.

Пресс-секретарь ведомства Эсмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран никогда не рассматривал вариант вывоза обогащенного урана за пределы страны.

