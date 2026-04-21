Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Пакистан для участі у переговорах щодо Ірану.

Про це повідомляє Axios.

Візит Венса до Пакистану для переговорів з Іраном: що відомо

За даними джерел, Венс має прибути до Ісламабаду у вівторок 21 квітня, де долучиться до переговорів з Іраном.

Ідеться про спробу США відновити діалог після фактичного зриву попереднього раунду.

Рівень представництва з боку Вашингтона свідчить про те, що ці переговори мають стратегічне значення для американської адміністрації.

Відомо, що американську делегацію представлятимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, а також спеціальний посланник США Стів Віткофф.

З боку Ірану участь у переговорах має взяти спікер парламенту Мохаммед-Багер Галібаф.

Раніше Корпус вартових ісламської революції виступав проти переговорів і вимагав жорсткої позиції щодо США. У КВІР наполягали, що діалог неможливий, доки Вашингтон не зніме морську блокаду Ормузької протоки.

За даними ЗМІ, ситуацію вдалося зрушити лише після втручання міжнародних посередників. Представники Пакистану, Єгипту та Туреччини кілька годин переконували Тегеран не відмовлятися від переговорів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація має прибути до Пакистану 20 квітня для проведення переговорів з Іраном.

Він наголосив, що Вашингтон пропонує Тегерану “справедливу і розумну угоду”.

— Ми пропонуємо дуже справедливу і розумну угоду. Сподіваюся, вони її приймуть, — заявляв Трамп.

Водночас він різко розкритикував дії Ірану в Ормузькій протоці та попередив про можливі жорсткі кроки у разі відмови від домовленостей.

Іран натомість відмовлявся від участі у другому раунді переговорів зі США.

За інформацією іранських ЗМІ, причиною були “надмірні вимоги” Вашингтона, “нереалістичні очікування”, а також невдоволення морською блокадою.

