Ремонт поврежденного россиянами участка нефтепровода Дружба завершен, поэтому технически трубопровод готов к возобновлению работы, однако риск нового удара врага сохраняется.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что известно о восстановлении нефтепровода Дружба

Украинский лидер отметил, что, как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина проделала ремонтные работы на участке нефтепровода Дружба.

– Нефтепровод может восстановить функционирование. Хотя никто сейчас не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования, – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает разблокирование европейского пакета поддержки для Украины с €90 млрд, уже одобренного Европейским советом.

По его словам, Киев надеется, что партнеры предпримут соответствующие шаги и в отношении кластеров для Украины, а также продолжат системное санкционное давление на Россию за ее агрессивную войну.

Он призвал к дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

– Европа должна быть независимой от тех, кто пытается уничтожить или ослабить Европу. Спасибо всем, кто помогает! – отметил он.

Также президент рассказал, что обсудил с партнерами приоритеты Украины в энергетическом сотрудничестве.

Так, по его словам, Украина обеспечена необходимыми объемами горючего на апрель и май в условиях кризиса из-за войны в Иране.

Он напомнил, что на этой неделе готовится встреча в формате энергетического Рамштайна и предстоит ускорить получение необходимого финансирования для возобновляемых работ, а также построение защиты объектов энергетики.

€90 млрд для Украины: когда разблокируют помощь ЕС

Президент подчеркнул, что обсудил с президентом Европейского совета Антониу Ценой разблокировку финансового пакета помощи на €90 млрд, так как Украина отремонтировала трубопровод Дружба, как и обещала ранее.

В ответ Кошта поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за выполнение договоренностей, однако четкая информация о разблокировании пакета помощи пока не опубликована.

– Спасибо, президент Зеленский, за выполнение договоренностей: ремонт магистрального нефтепровода Дружба и возобновление его работы, – написал Кошта в соцсети Х.

Напомним, еврокомиссар Марта Кос 21 апреля говорила, что Европейский Союз готов быстро приступить к распределению €90 млрд кредита для Украины, а также продвинуться в переговорах о вступлении в ЕС.

Ранее лидер оппозиционной партии Тиса и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием возобновить транзит нефти по трубопроводу Дружба.

Что касается одобренного кредита Евросоюза для Украины в размере €90 млрд, Мадяр сообщил, что Венгрия отзовет свое вето при условии возобновления поставки нефти по трубопроводу Дружба.

