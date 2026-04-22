Украина начала заполнять нефтепровод Дружба.

Ожидается, что поставки нефти в Словакию будут возобновлены в четверг, 23 апреля.

Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Украина запустила нефтепровод Дружба

— Согласно сообщению Укртранснафты, сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода Дружба на украинской стороне со стороны Беларуси, — написала она в Facebook.

По словам министра, перекачка и поставки в Словакию, как ожидается, будут возобновлены завтра, 23 апреля, утром.

Венгерская компания MOL также сообщила, что получила сигнал от Укртранснафты о возобновлении поставок.

По данным компании, поступление сырой нефти из Беларуси по трубопроводу Дружба началось сегодня в полдень на украинском участке.

В MOL ожидают, что первые объемы нефти после запуска поступят в Венгрию и Словакию не позднее завтрашнего дня.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты завершили ремонт нефтепровода Дружба, который транспортирует российскую нефть в страны Европы, и он может возобновить работу.

Однако президент отметил, что Украина не может гарантировать, что Россия не нанесет новых ударов по Дружбе.

Он также выразил ожидание разблокирования € 90 млрд кредита от ЕС.

АО Укртранснафта, которая отвечает за эксплуатацию нефтепровода Дружба, официально сообщила венгерской нефтегазовой компании MOL о завершении ремонтных работ на объекте.

