Европейская комиссия объявила о запуске пакета срочных мер AccelerateEU.

Он вводится с целью сдержать стремительный рост цен на энергоносители, вызванный войной на Ближнем Востоке, и ускорить переход к чистой энергетике.

Об этом в Брюсселе сообщила исполнительная заместитель председателя ЕК Тереса Рибера.

План для борьбы с энергокризисом AccelerateEU: что известно

Она подчеркнула, что нынешний кризис в очередной раз демонстрирует необходимость ускорения энергетического перехода как определяющего фактора конкурентоспособности и устойчивости Европы.

Рибера подчеркнула, что Европейский Союз сейчас подготовлен к вызовам лучше, чем во время предыдущих кризисных периодов, однако все еще нуждается в дополнительных решениях для защиты уязвимых потребителей.

Предложенный план охватывает пять ключевых направлений действий как на уровне ЕС, так и государств-членов.

Среди них — координация внедрения экстренных мер и создание механизмов защиты потребителей и промышленности от ценовых колебаний, в частности через временные программы государственной поддержки.

Отдельное направление предусматривает ускорение перехода к собственным источникам чистой энергии и сокращение зависимости от ископаемого топлива.

Кроме того, документ содержит меры по модернизации энергетической системы ЕС, включая развитие сетей и поддержку электроэнергетического сектора с помощью налоговых стимулов.

— И наконец, мы убеждены в важности дальнейшего привлечения инвестиций и ускорения наших инвестиций. Инвестиции в энергетический переход — это лучшее решение, которое мы, европейцы, можем принять. Не только по климатическим, экологическим или социальным причинам, но и с учетом нашей безопасности и конкурентоспособности, — подытожила Рибера.

