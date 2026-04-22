Європейська комісія оголосила про запуск пакета термінових заходів AccelerateEU.

Він запроваджується з сетою стримати стрімке зростання цін на енергоносії, яке викликала війна на Близькому Сході, та пришвидшити перехід до чистої енергетики.

Про це в Брюсселі повідомила виконавча заступниця голови ЄК Тереса Рібера.

План для боротьби з енергокризою AccelerateEU: що відомо

Вона наголосила, що нинішня криза вкотре демонструє потребу прискорення енергетичного переходу як визначального чинника конкурентоспроможності та стійкості Європи.

Рібера наголосила, що Європейський Союз нині підготовлений до викликів краще, ніж під час попередніх кризових періодів, однак усе ще потребує додаткових рішень для захисту вразливих споживачів.

Запропонований план охоплює п’ять ключових напрямів дій як на рівні ЄС, так і держав-членів.

Серед них – координація впровадження екстрених заходів і створення механізмів захисту споживачів та промисловості від цінових коливань, зокрема через тимчасові програми державної підтримки.

Окремий напрям передбачає прискорення переходу до власних джерел чистої енергії та скорочення залежності від викопного палива.

Крім того, документ містить заходи з модернізації енергетичної системи ЄС, включно з розвитком мереж і підтримкою електроенергетичного сектору за допомогою податкових стимулів.

– І нарешті, ми переконані у важливості подальшого залучення інвестицій та прискорення наших інвестицій. Інвестиції в енергетичний перехід – це найкраще рішення, яке ми, європейці, можемо прийняти. Не тільки з кліматичних, екологічних чи соціальних причин, а й з огляду на нашу безпеку та конкурентоспроможність, – підсумувала Рібера.

Пов'язані теми:

