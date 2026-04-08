Цены на топливо в Украине должны снизиться: Свириденко сделала заявление
Цены на топливо в Украине могут снизиться из-за падения котировок нефти на мировых рынках.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Снижение цен на топливо: что известно
По словам Свириденко, во время встречи с руководством НАК Нафтогаз Украины обсудили ситуацию на глобальных рынках нефти и нефтепродуктов.
Сейчас фиксируется снижение цен на основных биржах, что напрямую влияет на формирование стоимости топлива в Украине.
— Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно влиять на цены на топливо в Украине, — отметила премьер.
Первой на изменение ценовой конъюнктуры отреагировала государственная сеть АЗС Укрнафта, где уже начали снижение стоимости топлива.
В правительстве ожидают, что при сохранении тенденции к удешевлению нефти цены на заправках могут снизиться еще ощутимее.
Также отмечается, что другие участники рынка должны корректировать стоимость в соответствии с изменениями на мировых рынках.
В то же время ситуация с обеспечением горючего остается стабильной.
В марте Украина получила рекордные за последние пять лет объемы поставок, и такая же тенденция ожидается в апреле.
Мировые цены на нефть резко снизились после заявления президента США Дональда Трампа о достижении двухнедельного перемирия с Ираном.
После этих новостей стоимость нефти опустилась ниже $100 за баррель, что стало самым большим однодневным падением со времен войны в Персидском заливе 1991 года.