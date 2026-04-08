Цены на топливо в Украине могут снизиться из-за падения котировок нефти на мировых рынках.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Снижение цен на топливо: что известно

По словам Свириденко, во время встречи с руководством НАК Нафтогаз Украины обсудили ситуацию на глобальных рынках нефти и нефтепродуктов.

Сейчас смотрят

Сейчас фиксируется снижение цен на основных биржах, что напрямую влияет на формирование стоимости топлива в Украине.

— Фиксируем снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно влиять на цены на топливо в Украине, — отметила премьер.

Первой на изменение ценовой конъюнктуры отреагировала государственная сеть АЗС Укрнафта, где уже начали снижение стоимости топлива.

В правительстве ожидают, что при сохранении тенденции к удешевлению нефти цены на заправках могут снизиться еще ощутимее.

Также отмечается, что другие участники рынка должны корректировать стоимость в соответствии с изменениями на мировых рынках.

В то же время ситуация с обеспечением горючего остается стабильной.

В марте Украина получила рекордные за последние пять лет объемы поставок, и такая же тенденция ожидается в апреле.

Мировые цены на нефть резко снизились после заявления президента США Дональда Трампа о достижении двухнедельного перемирия с Ираном.

После этих новостей стоимость нефти опустилась ниже $100 за баррель, что стало самым большим однодневным падением со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.