Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Иране отвлекает внимание от российского полномасштабного вторжения в Украину.

Он отметил в комментарии CNN, что усилия по прекращению боевых действий в Украине не могут ждать, пока закончится иранский конфликт.

Что сказал Зеленский о войнах в Украине и Иране

Владимир Зеленский отметил, что считает вызовом тот факт, что одна и та же команда американских переговорщиков – во главе с посланником США Стивом Виткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, – ведет переговоры и о войне в Иране, и о боевых действиях в Украине.

Президент сказал, что хотя он понимает, что Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на войне против Ирана, важно не забывать об Украине, где продолжаются бои.

– Нельзя говорить, что мы поговорим об Украине чуть позже. … Украина не “чуть позже”. Украина уже переживает огромную трагедию, так что мы должны найти способ справиться с этим параллельно, – сообщил украинский лидер.

Зеленский также рассказал, что война привела к прекращению поставок некоторых ключевых видов оружия для Украины, в частности противоракетной обороны, которой Киев не получает достаточно из-за ограниченных производственных мощностей в США.

Выступая через несколько часов после того, как Европейский Союз наконец-то одобрил ключевой кредит в размере €90 млрд для Украины, Зеленский заявил, что получение денег является вопросом “жизнь и выживание” для его страны.

Он объяснил, что без средств Украина едва произведет то количество оружия, которое оно способно производить.

Президент привел пример беспилотников-перехватчиков, заявив, что Украина сейчас производит около 1000 единиц в день, хотя имеет мощности для производства 2000.

– Но у нас нет финансирования. Это действительно вопрос нашей жизни, выживания, для обороны нам очень нужны эти деньги, – подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что состоялось выполнение договоренности с ЕС о разблокировании кредита в €90 млрд для Украины и 20 пакета санкций против России.

