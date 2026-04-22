Украина и Испания договорились масштабировать сотрудничество в сфере производства дронов и предоставления Киеву дальнобойных боеприпасов в ПВО.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Как Украина масштабирует сотрудничество с Испанией

Михаил Федоров рассказал, что провел встречу с министершей обороны Испании Маргаритой Роблес, в ходе которой согласовали ключевые направления сотрудничества для усиления обороноспособности и реализации ключевых приоритетов безопасности.

Сейчас смотрят

– Поблагодарил Испанию за решение направить €1 млрд помощи в 2026 году. Обсудили, как максимально эффективно использовать этот ресурс в соответствии с нашими потребностями. Отдельно отметил пакет помощи, объявленный во время визита – бронемашины VAMTAC и партию 155-мм снарядов, – отметил министр.

Он добавил, что среди приоритетов сотрудничества Киева и Мадрида:

усиление ПВО;

обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами;

масштабирование производства украинских дронов.

По словам министра Федорова, среди важных результатов встречи – новый вклад Испании в механизм PURL и поддержка поставок ракет в системы Patriot. Глава Минобороны подчеркнул, что это критично для защиты неба и сохранения инфраструктуры.

– Работаем над интеграцией разных типов ракет и повышением эффективности их применения. Один из приоритетов – обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами. Договорились о дальнейшем сотрудничестве в масштабировании производства украинских дронов, – перечислил он.

Отдельным треком руководители министерств обсудили развитие возможностей ПВО.

Да, идет работа над модернизацией средств, снятых с производства, и углубляется кооперация по расширению их возможностей.

Кроме того, среди тем обсуждения было участие Испании в совместном европейском проекте по созданию противобаллистических решений.

Напомним, 14 апреля стало известно, что Бельгия и Испания в этом году выделят по €1 млрд в поддержку Украины, а также усилят сотрудничество в сфере противовоздушной обороны, дронов и артиллерии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.