Президент Володимир Зеленський заявив, що відбулося виконання домовленості з ЄС про розблокування кредиту у €90 млрд для України та 20 пакету санкцій проти Росії.

Зеленський про розблокування допомоги ЄС для України

– Зараз фактично вже відбувається виконання нашої домовленості з Євросоюзом про розблокування пакету підтримки для України обсягом €90 млрд на два роки, а також нового санкційного пакету проти Росії за цю війну, – зазначив глава держави.

За його словами, “розблокування – правильний сигнал у наявних обставинах”, оскільки Росія припинить війну тільки тоді, коли будуть достатніми підтримка України і тиск на РФ.

Президент наголосив, що “Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Євросоюзом, навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу Дружба”.

– Розраховуємо, що і з європейського боку буде те, що потрібно для реального захисту життя й наближення повноцінної європейської інтеграції України. Важливо, щоб європейський пакет підтримки запрацював оперативно, – зауважив глава держави.

Він додав, що має відбутися розмова із європейськими лідерами про відкриття кластерів для України оскільки умови для цього виконані.

Зеленський також сказав, що триватиме робота над посиленням санкцій проти РФ.

За словами президента, подальший розвиток енергетичної системи Європи має відбуватися таким чином, щоб Росія втратила можливість тиснути через енергопостачання.

Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз ініціював процедуру затвердження рішення щодо виділення Україні €90 млрд та погодження 20-го пакета санкцій проти Росії.

Україна відновила роботу трубопроводу Дружба. Очікується, що постачання до Словаччини та Угорщини можуть поновитися вранці четверга, 23 квітня.

