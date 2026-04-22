Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані відволікає увагу від російського повномасштабного вторгнення до України.

Він наголосив в коментарі CNN, що зусилля щодо припинення бойових дій в Україні не можуть чекати, допоки закінчиться іранський конфлікт.

Що сказав Зеленський про війни в Україні та Ірані

Володимир Зеленський зазначив, що вважає викликом той факт, що одна й та сама команда американських переговірників – на чолі з посланцем США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, – веде переговори і щодо війни в Ірані, і щодо бойових дій в Україні.

Президент сказав, що хоча він розуміє, що Сполучені Штати зараз зосереджені на війні проти Ірану, важливо не забувати про Україну, де тривають бої.

– Не можна казати, що ми поговоримо про Україну трохи пізніше. … Україна не “трохи пізніше”. Україна вже переживає величезну трагедію, тож ми повинні знайти спосіб впоратися з цим паралельно, – повідомив український лідер.

Зеленський також розповів, що війна призвела до припинення поставок деяких ключових видів зброї для України, зокрема – протиракетної оборони, якої Київ не отримує достатньо через обмежені виробничі потужності в США.

Виступаючи через кілька годин після того, як Європейський Союз нарешті схвалив ключовий кредит у розмірі €90 млрд для України, Зеленський заявив, що отримання грошей є питанням “життя та виживання” для його країни.

Він пояснив, що без коштів Україна заледве виробить ту кількість зброї, яку вона здатна виробляти.

Президент навів приклад безпілотників-перехоплювачів, заявивши, що Україна зараз виробляє приблизно 1000 одиниць на день, хоча має потужності для виробництва 2000.

– Але у нас немає фінансування. Це справді питання нашого життя, виживання, для оборони нам дуже потрібні ці гроші, – підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що відбулося виконання домовленості з ЄС про розблокування кредиту у €90 млрд для України та 20 пакету санкцій проти Росії.

