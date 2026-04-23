Словакия начала получать нефть через Дружбу после ремонта в Украине
- Словакия и Венгрия возобновили прием нефти через трубопровод Дружба после завершения ремонта на украинском участке.
- По словам министерства экономики Словакии Денисы Саковой, снабжение территорией Украины началось в ночь на 23 апреля согласно графику.
Словакия начала получать российскую нефть через трубопровод Дружба, работу которого украинская сторона возобновила вчера, 22 апреля.
Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр экономики Словакии Дениса Сакова.
По словам министра, Словакия начала получать нефть в ночь на 23 апреля.
– В настоящее время прием нефти происходит согласно согласованному плану, – утверждает она.
По данным издания Aktuality, украинская сторона должна была передать соответствующий план словацкому оператору нефтепроводов Transpetrol в среду, 22 апреля.
Уже в тот же день Укртранснафта заявила о возобновлении работы украинского участка нефтепровода Дружба после завершения ремонта.
По словам министра экономики Словакии Денисы Саковой, украинский оператор уже приступил к заполнению трубы нефтью и проверке системы под давлением.
Транзит сырья из Беларуси через украинскую часть Дружбы уже возобновлен.
Факт возобновления прокачки официально подтвердили и в Венгрии.