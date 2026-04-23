Словакия начала получать российскую нефть через трубопровод Дружба, работу которого украинская сторона возобновила вчера, 22 апреля.

Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр экономики Словакии Дениса Сакова.

По словам министра, Словакия начала получать нефть в ночь на 23 апреля.

– В настоящее время прием нефти происходит согласно согласованному плану, – утверждает она.

По данным издания Aktuality, украинская сторона должна была передать соответствующий план словацкому оператору нефтепроводов Transpetrol в среду, 22 апреля.

Уже в тот же день Укртранснафта заявила о возобновлении работы украинского участка нефтепровода Дружба после завершения ремонта.

По словам министра экономики Словакии Денисы Саковой, украинский оператор уже приступил к заполнению трубы нефтью и проверке системы под давлением.

Транзит сырья из Беларуси через украинскую часть Дружбы уже возобновлен.

Факт возобновления прокачки официально подтвердили и в Венгрии.

