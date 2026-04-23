Словаччина почала отримувати російську нафту через трубопровід Дружба, роботу якого українська сторона відновила вчора, 22 квітня.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

Словаччина почала отримувати нафту через Дружбу

За словами міністерки, Словаччина почала отримувати нафту в ніч на 23 квітня.

Зараз дивляться

– Наразі приймання нафти відбувається згідно з узгодженим планом, – стверджує вона.

За даними видання Aktuality, українська сторона мала передати відповідний план словацькому оператору нафтопроводів Transpetrol в середу, 22 квітня.

Вже того ж дня Укртранснафта заявила про відновлення роботи української ділянки нафтопроводу Дружба після завершення ремонту.

За словами міністерки економіки Словаччини Деніси Сакової, український оператор уже розпочав процес заповнення труби нафтою та перевірку системи під тиском.

Транзит сировини з Білорусі через українську частину Дружби вже відновили.

Факт відновлення прокачування офіційно підтвердили і в Угорщині.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.