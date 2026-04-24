Покойный финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, размещал женщин, которые впоследствии заявили о насилии, в нескольких квартирах в Лондоне.

Это происходило уже после того, как британская полиция решила не расследовать заявление о его деятельности в Великобритании. Об этом говорится в масштабном расследовании BBC на основе так называемых файлов Эпштейна.

Журналисты установили как минимум четыре квартиры в престижном районе Кенсингтон и Челси. Данные подтверждают чеки, электронные письма и банковские записи. Шесть женщин, проживавшие там, позже заявили, что стали жертвами Эпштейна.

Как работала схема в Лондоне

По данным расследования, часть женщин — в частности из России и Восточной Европы — привозили в Великобританию после того, как в 2015 году лондонская полиция решила не расследовать заявление Вирджинии Джуффре о международной торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В документах говорится, что некоторых из женщин заставляли вербовать других для сети Эпштейна. При этом их регулярно перевозили между Лондоном и Парижем на поездах Eurostar.

Журналисты установили, что Джеффри Эпштейн купил не менее 53 билетов для перевозки женщин между Францией и Великобританией в 2011–2019 годах, 33 из них — уже после заявления о траффикинге в 2015 году. За последние полгода перед арестом он организовал не менее десяти таких поездок.

Кроме того, общее количество связанных с ним авиаперелетов в Великобританию и назад превышает 120.

Женщины проживали в квартирах, которые оплачивал Эпштейн. У одной из них была отдельная банковская карта с ежемесячным лимитом до $2 тыс. В то же время, судя по переписке, условия проживания были тесными, а сам финансист агрессивно реагировал на жалобы.

Контроль и связь до самой смерти

Материалы также свидетельствуют, что Эпштейн лично контролировал жизнь женщин.

В частности, в 2019 году он переписывался через Skype с одной из россиянок, которая жила в его квартире в Лондоне, помогал с расходами и консультировал по вопросам виз.

Некоторым женщинам он оплачивал обучение в языковых школах, а также обсуждал возможность финансирования обучения на университетском курсе.

Почему полиция не возбудила дело

Расследование показало, что у британских правоохранителей было несколько возможностей возбудить дело, но они этого не сделали.

Помимо заявления Джуффре, до 2020 года еще одна женщина сообщила лондонской полиции о насилии со стороны Эпштейна в Великобритании. Неизвестно, была ли эта жалоба рассмотрена.

В самой полиции заявили, что действовали в рамках “разумных направлений расследования”, сотрудничали с американскими органами и не получили обвинений против лиц, находившихся в Великобритании.

В то же время правозащитники критикуют такую позицию. Юрист Тесса Грегори подчеркнула, что при наличии обоснованных подозрений в торговле людьми государство обязано провести полноценное расследование.

Бывший комиссар по борьбе с современным рабством Кевин Хайланд также заявил, что полиция упустила возможность остановить деятельность Джеффри Эпштейна.

Кто помогал Эпштейну в Великобритании

BBC также установила нескольких человек в Великобритании, которые могли работать на Эпштейна и его сообщницу Гислейн Максвелл. Среди них — водитель и помощница.

Еще одна женщина, которая работала в его доме в 2000-х, впоследствии переехала в Великобританию и поддерживала с ним связь.

Журналисты пытались получить их комментарии, но ответов не получили.

Призывы к новому расследованию

После обнародования материалов уже звучат требования провести публичное расследование в Великобритании.

Правозащитники отмечают, что масштаб деятельности Эпштейна свидетельствует о хорошо организованной международной сети, которая долгое время оставалась без должной реакции.

В полиции заявили, что сейчас оценивают новую информацию, в частности относительно использования британских аэропортов в качестве транзитных пунктов для сексуальной эксплуатации и торговли людьми.

