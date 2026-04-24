Покійний фінансист Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, розміщував жінок, які згодом заявили про насильство, у кількох квартирах у Лондоні.

Це відбувалося вже після того, як британська поліція вирішила не розслідувати заяву про його діяльність у Великій Британії. Про це йдеться у масштабному розслідуванні BBC на основі так званих файлів Епштейна.

Журналісти встановили щонайменше чотири квартири в престижному районі Кенсінгтон і Челсі. Дані підтверджують чеки, електронні листи та банківські записи. Шестеро жінок, які проживали там, пізніше заявили, що стали жертвами Епштейна.

Як працювала схема в Лондоні

За даними розслідування, частину жінок — зокрема з Росії та Східної Європи — привозили до Великої Британії після того, як у 2015 році поліція Лондона вирішила не розслідувати заяву Вірджинії Джуффре міжнародну торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

У документах йдеться, що деяких із жінок змушували вербувати інших для мережі Епштейна. Водночас їх регулярно перевозили між Лондоном і Парижем потягами Eurostar.

Журналісти встановили, що Джеффрі Епштейн купив щонайменше 53 квитки для перевезення жінок між Францією та Британією у 2011–2019 роках, 33 з них — уже після заяви про трафікінг у 2015 році. В останні пів року перед арештом він організував щонайменше десять таких поїздок.

Окрім цього, загальна кількість пов’язаних із ним авіаперельотів до та з Великої Британії перевищує 120.

Жінки проживали у квартирах, які оплачував Епштейн. Одна з них мала окрему банківську картку зі щомісячним лімітом до $2 тис. Водночас, за листуванням, умови проживання були тісними, а сам фінансист агресивно реагував на скарги.

Контроль і зв’язок до самої смерті

Матеріали також свідчать, що Епштейн особисто контролював життя жінок.

Зокрема, у 2019 році він листувався через Skype з однією з росіянок, яка жила в його квартирі в Лондоні, допомагав із витратами та консультував щодо віз.

Деяким жінкам він оплачував навчання у мовних школах, а також обговорював можливість фінансування навчання на університетському курсі.

Чому поліція не відкрила справу

Розслідування показало, що британські правоохоронці мали кілька можливостей розпочати справу, але цього не зробили.

Окрім заяви Джуффре, до 2020 року ще одна жінка повідомила поліції Лондона про насильство з боку Епштейна у Британії. Невідомо, чи була ця скарга розглянута.

У самій поліції заявили, що діяли в межах “розумних напрямків розслідування”, співпрацювали з американськими органами та не отримали звинувачень проти осіб, які перебували у Великій Британії.

Водночас правозахисники критикують таку позицію. Юристка Тесса Грегорі наголосила, що за наявності обґрунтованих підозр у торгівлі людьми держава зобов’язана провести повноцінне розслідування.

Колишній комісар із протидії сучасному рабству Кевін Гайланд також заявив, що поліція втратила можливість зупинити діяльність Джеффрі Епштейна.

Хто допомагав Епштейну у Великій Британії

BBC також встановила кількох осіб у Великій Британії, які могли працювати на Епштейна та його спільницю Гіслейн Максвелл. Серед них — водій і помічниця.

Ще одна жінка, яка працювала в його домогосподарстві у 2000-х, згодом переїхала до Британії та підтримувала з ним зв’язок.

Журналісти намагалися отримати їхні коментарі, але відповіді не отримали.

Заклики до нового розслідування

Після оприлюднення матеріалів вже лунають вимоги провести публічне розслідування у Великій Британії.

Правозахисники наголошують, що масштаб діяльності Епштейна свідчить про добре організовану міжнародну мережу, яка тривалий час залишалася без належної реакції.

У поліції заявили, що зараз оцінюють нову інформацію, зокрема щодо використання британських аеропортів як транзитних пунктів для сексуальної експлуатації та торгівлі людьми.

