Президент США Дональд Трамп заявив про продовження режиму припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном ще на три тижні.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Продовження перемир'я між Ізраїлем і Ліваном: що відомо

За словами Трампа, рішення про продовження режиму припинення вогню ухвалили після переговорів у Білому домі з представниками Ізраїлю та Лівану.

Президент США наголосив, що Вашингтон працюватиме з Ліваном для посилення його безпеки та протидії угрупованню Хезболла.

Крім того, Трамп планує провести окремі зустрічі у Вашингтоні з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Лівану Джозефом Ауном.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що продовжене перемир’я “не є стовідсотковим”.

За його словами, ліванська влада не повністю контролює дії Хезболли, яка продовжує здійснювати ракетні обстріли.

— Ліванський уряд не контролює Хезболлу… Вони намагаються саботувати припинення вогню, а Ізраїль змушений реагувати, — зазначив Данон.

Він також висловив сумнів, що ліванські військові здатні забезпечити повне дотримання перемир’я на півдні країни.

Попри оголошене припинення вогню, напруження на кордоні зберігається.

Ізраїльська система ППО перехопила кілька ракет, запущених з території Лівану.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по пускових установках, з яких здійснювався обстріл.

У військових заявили про знищення однієї з установок, яка була готова до запуску та становила загрозу.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп оголосив про 10-денне припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, яке мало стати кроком до ширшого врегулювання.

