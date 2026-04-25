Глава европейской дипломатии Кая Каллас и Европейская комиссия опубликовали совместное заявление накануне 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

Текст заявления опубликован на сайте Европейской службы внешних связей.

ЕС призвал Россию не атаковать ядерные объекты Украины

В документе отмечается, что 40 лет назад авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых масштабных ядерных катастроф в истории человечества.

В заявлении подчеркивается, что советская власть длительное время скрывала реальные масштабы трагедии, поэтому полное осознание ее последствий пришло лишь со временем.

Также отмечается, что последствия катастрофы до сих пор остаются напоминанием о важности прозрачности, международного сотрудничества и надежных гарантий в сфере ядерной безопасности.

— Однако сегодня непрерывные удары Москвы по Новому защитному укрытию Чернобыльской АЭС … подрывают десятилетия международных усилий и инвестиций на сумму €2,1 млрд, направленных на смягчение последствий катастрофы, – говорится в заявлении.

В Евросоюзе также обращают внимание, что незаконная оккупация и захват Россией Запорожской атомной электростанции существенно повышают риски для людей и окружающей среды.

Отдельно подчеркивается, что регулярные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины ставят под угрозу стабильное энергоснабжение, необходимое для безопасной работы ядерных объектов.

— В эту трагическую годовщину мы призываем Россию немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты в Украине и соблюдать Семь незаменимых принципов ядерной безопасности и физической безопасности во время вооруженного конфликта. Россия будет привлечена к ответственности за создание угрозы общественной безопасности, должна компенсировать нанесенный ущерб и вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС, – говорится в заявлении.

