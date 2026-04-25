Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас та Європейська комісія оприлюднили спільну заяву напередодні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Текст заяви оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

ЄС закликав Росію не атакувати ядерні об’єкти України

У документі зазначається, що 40 років тому аварія на Чорнобильській АЕС стала однією з наймасштабніших ядерних катастроф в історії людства.

У заяві наголошується, що радянська влада тривалий час приховувала реальні масштаби трагедії, тому повне усвідомлення її наслідків прийшло лише з часом.

Також зазначається, що наслідки катастрофи й досі залишаються нагадуванням про важливість прозорості, міжнародної співпраці та надійних гарантій у сфері ядерної безпеки.

– Проте сьогодні безперервні удари Москви по Новому захисному укриттю Чорнобильської АЕС … підривають десятиліття міжнародних зусиль та інвестицій на суму €2,1 млрд, спрямованих на пом’якшення наслідків катастрофи, – йдеться у заяві.

У Євросоюзі також звертають увагу, що незаконна окупація та захоплення Росією Запорізької атомної електростанції суттєво підвищують ризики для людей і довкілля.

Окремо підкреслюється, що регулярні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України ставлять під загрозу стабільне енергопостачання, необхідне для безпечної роботи ядерних об’єктів.

– У ці трагичні роковини ми закликаємо Росію негайно припинити всі атаки на ядерні об’єкти в Україні та дотримуватися Семи незамінних принципів ядерної безпеки та фізичної безпеки під час збройного конфлікту. Росія буде притягнута до відповідальності за створення загрози громадській безпеці, повинна компенсувати завдані збитки та повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС, – йдеться у заяві.

