К 40-й годовщине Чернобыльской трагедии Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом усилить гарантии ядерной безопасности и осудить ядерный терроризм РФ.

Постановление №15133: что известно

8 апреля Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам и правительствам иностранных государств, а также к ООН и МАГАТЭ по усилению международного режима ядерной безопасности.

Документ постановления №15133 поддержали 311 народных депутатов.

В нем отмечается, что зона Чернобыльской АЭС находилась под оккупацией российских войск в течение пяти недель.

Кроме того, 14 февраля 2025 года российский беспилотник повредил новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

Верховная Рада призвала международное сообщество разработать действенные механизмы защиты ядерных объектов, усилить ответственность за нарушение норм и обеспечить эффективное влияние на государства-нарушители.

Кроме того, парламент обратился к партнерам с призывом содействовать выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №80/111 по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы, а также учесть рекомендации доклада Генерального секретаря ООН о ее долгосрочных последствиях.

Напомним, что Чернобыльская катастрофа произошла в 1986 году и привела к масштабному радиационному загрязнению, которое повлияло на миллионы людей.

Обращение приурочено к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы — крупнейшей техногенной аварии современности, последствия которой ощущаются до сих пор.

В парламенте отметили, что эта трагедия является напоминанием о глобальных рисках в случае нарушения правил безопасности в атомной сфере.

