Малюк раскрыл детали уникальной операции СБУ Паутина

Служба безопасности Украины впервые рассказала о закулисье масштабной и беспрецедентной операции Паутина, проведенной 1 июня 2025 года.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу Мы-Украина.

По ее результатам украинские спецназовцы смогли нанести сокрушительный удар по стратегической авиации России, уничтожив и повредив 41 самолет, что составляет около трети от общего парка.

Полтора года подготовки и легенда в Челябинске

Как сообщил председатель СБУ Василий Малюк, Паутина готовилась более полутора лет и включала уникальный симбиоз агентурной работы и высокотехнологичных решений. Украинские разведчики создали в России подставное логистическое предприятие в Челябинске, арендовали офис и склады буквально рядом с местным управлением ФСБ, приобрели пять грузовиков и наняли водителей. Сначала те возили обычные грузы, чтобы закрепить легенду и завоевать доверие.

Через эту сеть украинские спецслужбы смогли доставить в тыл врага 150 боевых FPV-дронов, а также специальные охотничьи домики — автономные комплексы с батареями EcoFlow и солнечными панелями, которые позволяли непрерывно заряжать дроны даже в самых суровых климатических условиях, когда температура падает ниже -40°C.

Удар по аэродромам и уникальное оружие

Дроны, по словам Малюка, имели несколько каналов связи и были оснащены уникальной взрывчаткой — по 1,6 кг специально разработанной смеси с кумулятивно-фугасным эффектом. Такой заряд прожигал корпус самолета и взрывался уже внутри, нанося максимальный ущерб.

В операции участвовали лучшие операторы дронов Центра спецопераций А СБУ. Управление и координация осуществлялись из пункта боевого управления в Украине, где непосредственно находился Президент Владимир Зеленский, который постоянно интересовался деталями и подталкивал команду действовать максимально быстро.

Возвращение команды и строгая секретность

Особое внимание уделялось безопасному выходу агентов с территории РФ. Когда грузовики с «домиками» прибыли в определенные аэродромы, украинские агенты уже покинули страну. Малюк лично поблагодарил их на одном из пунктов боевого управления.

Операция проводилась в режиме строжайшей секретности — подробный план знали лишь несколько человек. Все этапы были отработаны так, чтобы минимизировать риски для участников и максимально поразить стратегические ресурсы врага.

Удар по 41 самолету стратегической авиации стал беспрецедентным для современной войны и существенно снизил способность РФ осуществлять массированные ракетные атаки по Украине. Паутина уже вошла в историю как пример уникальной комбинации спецслужбовых методов и новейших технологий, позволивших нанести врагу ощутимый стратегический удар прямо в его тыл.

Напомним, 1 июня 2025 года удары FPV-дронов СБУ повредили или уничтожили треть стратегических самолетов РФ, что стало одной из самых громких и эффективных операций украинских спецслужб в войне. Она нанесла существенный удар по возможностям врага и продемонстрировала эффективность комплексного подхода — сочетание глубокой агентурной работы с технологическими новациями.

