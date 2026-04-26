Сьогодні вранці підсанкційне судно Севан (Sevan) військово-морські сили США перехопили в Аравійському морі.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

Перехоплення тіньового судна

Вчора судно Sevan внесли до списку з 19 суден так званого тіньового флоту, на які Міністерство фінансів США наклало санкції за діяльність, пов’язану з транспортуванням на зовнішні ринки іранських нафто- та газових продуктів, зокрема пропану та бутану, на суму в мільярди доларів.

В Аравійському морі судно перехопив вертоліт ВМС США з ракетного есмінця USS Pinckney.

Зараз торгове судно виконує вказівки американських військових повернутися назад до Ірану під супроводом.

Так, від початку нафтової блокади Ірану Збройні сили США перенаправили 37 суден.

Відомо, що судно LPG SEVAN, побудоване у 1999 році, ходить під прапором Панами.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не будуть продовжувати дію винятку із санкцій, який дозволяє купувати російську нафту, що наразі перебуває у морі. Продовження одноразового винятку щодо іранської нафти, що перебуває у морі, взагалі не розглядається.

Фото: U.S. Central Command

Пов'язані теми:

