В США в субботу во время ужина для корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал президент Дональд Трамп, раздались выстрелы. Охранники быстро вывели президента из зала и из здания.

Об этом сообщает издание New York Post.

Стрельба на ужине с Трампом

На ужине присутствовали первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Венс, а также ряд членов правительства: глава Минфина Скотт Бессент, директор национальной разведки Тулси Габбард, пресс-секретарь Кэролин Левитт, директор ФБР Каш Патель и другие высокопоставленные чиновники.

В банкетном зале отеля Вашингтон Хилтон собралось около 2 500 гостей.

Стрельба началась возле зоны внутреннего контроля безопасности мероприятия чуть позже 20:30 — именно тогда подавали салат. Секретная служба вывела Трампа из зала, а члены его кабинета спрятались под столами, прежде чем их также эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, стрелок идентифицирован как Коул Аллен, учитель из города Торранс, штат Калифорния. Президент Трамп назвал его сумасшедшим одиночкой, который выглядел довольно зловеще.

31-летнего мужчину арестовали после того, как он вошел в отель и бросился в банкетный зал, где собрались Трамп и гости.

Сосед Аллена, представившийся Джеффом Смитом, сказал изданию The Post, что, возможно, у мужчины могло быть расстройство аутистического спектра.

— Он был вооружен ружьем, пистолетом и несколькими ножами, когда вбежал в эту зону проверки. На данный момент, похоже, что это действие одного преступника, одинокого стрелка, — сказал начальник полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл.

Реакция Трампа

Трамп провел пресс-конференцию в Белом доме вскоре после инцидента, к нему присоединилась первая леди Мелания Трамп, которая была очень нервничала, когда президент упомянул о предыдущих покушениях на его жизнь.

Что касается субботнего вечера, то Дональд Трамп рассказал, что слышал выстрелы, но не сразу осознал опасность.

— Я услышал шум и подумал, что это упал поднос, — сказал он.

Трамп сказал, что Аллен “был быстрым, бежал вовсю”. В то же время президент заявил, что не верит в то, что нападение было связано с войной США и Израиля против Ирана, и пообещал продолжать свой агрессивный политический стиль.

Президент отказался отвечать на вопросы о том, как оружие пронесли внутрь отеля.

Меры безопасности

Гости вечера должны были пройти внешний периметр охраны, где их обязывали показать билет или приглашение. Проверки на наличие оружия не было, за исключением той, что проводилась непосредственно перед банкетным залом.

Свидетельница Хелен Мабус рассказала The Post, что подозреваемый вышел из комнаты у входа, где хранились барные тележки и где в тот момент не было охраны. По ее словам, мужчина достал из сумки длинный предмет.

Другие свидетели заявили, что раздалось от четырех до восьми выстрелов. Участники мероприятия бросились прятаться под столы, когда началась паника. Одна из пуль попала в бронежилет сотрудника охраны, серьезных ранений среди гостей не зафиксировано.

В то же время министр финансов Скотт Бессент напомнил, что именно в этом отеле в 1981 году Джон Хинкли-младший застрелил президента Рейгана.

По словам президента Трампа, правоохранители вскоре проведут обыск в доме подозреваемого в Торрансе.

Связанные темы:

