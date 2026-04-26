У США в суботу під час вечері кореспондентів Білого дому, де був присутній президент Дональд Трамп, пролунала стрілянина. Охоронці швидко вивели президента із зали та з будівлі.

Стрілянина на вечері із Трампом

На вечері були присутні перша леді Меланія Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, а також низка членів уряду: глава Мінфіну Скотт Бессент, директор національної розвідки Тулсі Габбард, прессекретарка Керолін Левітт, директор ФБР Каш Патель та інші високопосадовці.

Зараз дивляться

У банкетному залі готелю Вашингтон Гілтон зібралося приблизно 2 500 гостей.

Стрілянина розпочалася біля зони внутрішнього контролю безпеки заходу трохи після 20:30 — саме тоді подавали салат. Секретна служба вивела Трампа з зали, а члени його кабінету сховалися під столами, перш ніж їх також евакуювали.

За даними правоохоронців, стрілка ідентифіковано як Коула Аллена, вчителя з міста Торранс, штат Каліфорнія. Президент Трамп назвав його божевільним одинаком, який мав досить зловісний вигляд.

31-річного чоловіка заарештували після того, як він увійшов до готелю і кинувся до банкетного залу, де зібралися Трамп і гості.

Сусід Аллена, який назвався Джеффом Смітом, сказав виданню The Post, що, можливо, чоловік міг мати розлад аутистичного спектра.

— Він був озброєний рушницею, пістолетом і кількома ножами, коли вбіг у цю зону перевірки. На даний момент, схоже, що це дія одного злочинця, одинокого стрільця, — сказав начальник поліції Вашингтона Джеффрі Керролл.

Реакція Трампа

Трамп провів пресконференцію в Білому домі згодом після інциденту, до нього приєдналася перша леді Меланія Трамп, яка була дуже знервована, коли президент згадав про попередні замахи на його життя.

Щодо суботнього вечора, то Дональд Трамп розповів, що чув постріли, але не відразу усвідомив небезпеку.

— Я почув шум і подумав, що це впала таця, — сказав він.

Трамп сказав, що Аллен “був швидким, біг щодуху”. Водночас президент заявив, що не вірить у те, що напад був пов’язаний із війною США та Ізраїлю проти Ірану, і пообіцяв продовжувати свій агресивний політичний стиль.

Президент відмовився відповідати на запитання про те, як зброю пронесли всередину готелю.

Заходи безпеки

Гості вечора мали пройти зовнішній периметр охорони, де їх зобов’язували показати квиток або запрошення. Перевірки на наявність зброї не було, за винятком тієї, що проводилася безпосередньо перед бенкетною залою.

Свідок Гелен Мабус розповіла The Post, що підозрюваний вийшов із кімнати біля входу, де зберігалися барні візки і де на той момент не було охорони. За її словами, чоловік дістав із сумки довгий предмет.

Інші свідки заявили, що пролунало від чотирьох до восьми пострілів. Учасники заходу кинулися ховатися під столи, коли паніка поширилася. Одна з куль влучила у бронежилет співробітника охорони, серйозних поранень серед гостей не зафіксовано.

Водночас міністр фінансів Скотт Бессент нагадав, що саме в цьому готелі в 1981 році Джон Гінклі-молодший застрелив президента Рейгана.

За словами президента Трампа, правоохоронці незабаром проведуть обшук у помешканні підозрюваного в Торрансі.

Джерело : New York Post

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.