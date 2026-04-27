Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прибув до Росії, де має провести зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним та іншими високопосадовцями.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Ірану, посол Ірану в РФ Казем Джалалі та CNN.

Візит глави МЗС Ірану до РФ: що відомо

Аббас Аракчі 27 квітня прибув до Росії напередодні запланованих переговорів із керівництвом країни.

За даними іранської сторони, під час візиту він проведе зустрічі з російськими посадовцями та обговорить низку міжнародних питань.

Очікується, що іранського міністра прийме президент РФ Володимир Путін.

За даними ЗМІ, однією з ключових тем переговорів стане поточний стан діалогу Ірану зі Сполученими Штатами.

Сторони також планують обговорити питання припинення вогню та пов’язані з ним дипломатичні процеси.

За словами посла Ірану, під час зустрічей можуть розглядатися спільні ініціативи та можливі подальші кроки.

— Якщо будуть якісь ініціативи, обидві сторони проведуть консультації та обговорення щодо них, а також щодо спільних ініціатив, — зазначив Казем Джалалі.

Окрім переговорів із Путіним, Аракчі також планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Перед цим він прибув до Санкт-Петербурга, звідки вирушить на основні переговори.

Деталі переговорів та їхні результати наразі не оприлюднюються.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп скасував поїздку американської делегації до Пакистану, де планувалися переговори з іранською стороною.

За його словами, рішення було пов’язане з внутрішніми розбіжностями в Ірані та відсутністю чіткої позиції Тегерана щодо переговорного процесу.

У Тегерані водночас заявили, що не братимуть участі в переговорах, які відбуваються під тиском, і очікують зняття низки обмежень перед початком діалогу.

Пов'язані теми:

