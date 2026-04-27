Глава МЗС Ірану прибув до РФ для зустрічі з Путіним
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прибув до Росії, де має провести зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним та іншими високопосадовцями.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Ірану, посол Ірану в РФ Казем Джалалі та CNN.
Візит глави МЗС Ірану до РФ: що відомо
Аббас Аракчі 27 квітня прибув до Росії напередодні запланованих переговорів із керівництвом країни.
За даними іранської сторони, під час візиту він проведе зустрічі з російськими посадовцями та обговорить низку міжнародних питань.
Очікується, що іранського міністра прийме президент РФ Володимир Путін.
За даними ЗМІ, однією з ключових тем переговорів стане поточний стан діалогу Ірану зі Сполученими Штатами.
Сторони також планують обговорити питання припинення вогню та пов’язані з ним дипломатичні процеси.
За словами посла Ірану, під час зустрічей можуть розглядатися спільні ініціативи та можливі подальші кроки.
— Якщо будуть якісь ініціативи, обидві сторони проведуть консультації та обговорення щодо них, а також щодо спільних ініціатив, — зазначив Казем Джалалі.
Окрім переговорів із Путіним, Аракчі також планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Перед цим він прибув до Санкт-Петербурга, звідки вирушить на основні переговори.
Деталі переговорів та їхні результати наразі не оприлюднюються.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп скасував поїздку американської делегації до Пакистану, де планувалися переговори з іранською стороною.
За його словами, рішення було пов’язане з внутрішніми розбіжностями в Ірані та відсутністю чіткої позиції Тегерана щодо переговорного процесу.
У Тегерані водночас заявили, що не братимуть участі в переговорах, які відбуваються під тиском, і очікують зняття низки обмежень перед початком діалогу.