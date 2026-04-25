Президент США Дональд Трамп отменил поездку американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Уиткофф и Кушнер не едут в Пакистан на переговоры с Ираном

Глава Штатов Дональд Трамп в комментарии корреспондентке Fox News в Белом доме сообщил, что американской делегации нет смысла совершать 18-часовой перелет в Пакистан, поскольку в конфликте с Ираном все козыри на руках у США. Он добавил, что иранцы могут позвонить в США в любое время.

– Я сказал своим людям чуть раньше, когда они готовились к вылету: Нет, вы не будете лететь туда 18 часов. У нас все козыри. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы сидеть и говорить ни о чем, — отметил он.

Кроме того, стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже покинул столицу Пакистана Исламабад после субботних переговоров с премьер-министром страны.

Напомним, что 25 апреля американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были вылететь в Исламабад для проведения переговоров с иранской делегацией.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.

