Глобальні військові видатки демонструють безперервне зростання протягом 11 років, досягнувши нових піків у 2025 році завдяки стрімкому збільшенню витрат у Європі до $864 млрд. Водночас США, Китай та Росія залишаються країнами, які витрачають найбільше грошей на зброю.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Військові витрати в Європі: як змінилися

Військові бюджети 29 європейських країн НАТО у 2025 році сукупно сягнули $559 млрд. Водночас більшість з них (22 держави) виділяють на оборону не менше 2% від свого внутрішнього валового продукту.

Серед цих країн найбільше грошей на оборону витратила Німеччина. Згідно зі звітом, її витрати збільшилися на 24% порівняно з попереднім роком та становлять близько $114 млрд.

Витрати Німеччини перевищили поріг у 2% вперше з 1990 року, досягнувши 2,3% ВВП у 2025 році.

Іспанія продемонструвала зростання оборонного бюджету одразу на 50%. У 2025 році військові витрати країни сягнули $40,2 млрд, що дозволило Мадриду вперше подолати позначку у 2% ВВП з 1994 року.

Україна увійшла до сімки країн світу за обсягом військових видатків. У 2025 році оборонні видатки держави зросли ще на 20% і сягнули $84,1 млрд, що становить 40% ВВП.

Велика Британія та Франція продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, Велика Британія скоротила свій військовий бюджет на 2% – до $89 млрд. Водночас Франція навпаки наростила витрати на 1,5%, довівши їх до $68 млрд.

Три країни, які витрачають найбільше на зброю

Водночас США, Китай і Росія дотепер виділяють найбільше грошей серед усіх країн світу. На ці три країни припадає загалом $1,48 трлн, або 51% світових витрат.

Зниження військового бюджету США до $954 млрд у 2025 році зумовлене передусім відсутністю нових пакетів фінансової допомоги для України. Це стало ключовим фактором, що загальмував зростання видатків Вашингтона на оборону.

Згідно з новою Стратегією нацбезпеки, США збільшили видатки саме на ядерне та конвенційне озброєння. Це необхідно Білому дому для утримання лідерства у Західній півкулі та ефективного стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Пауза у зростанні оборонного бюджету США була лише тимчасовою, вважає директор Програми військових витрат та виробництва озброєння SIPRI Нан Тян. Вже у 2026 році витрати Вашингтона можуть перевищити позначку в $1 трлн, а до 2027 року – збільшитися до $1,5 трлн.

Крім цього, Китай та Росія продовжують нарощувати військові потужності. Зокрема, оборонний бюджет Пекіна зріс на 7,4%, сягнувши $336 млрд. Водночас витрати Москви збільшилися на 5,9% і становлять $190 млрд.

Згідно з даними дослідників, останнім часом Німеччина значно збільшила експорт зброї, посівши четверте місце у світі.

У 2025 році світові військові витрати зросли загалом на 2,9% – до $2,89 трлн, свідчить звіт SIPRI.

