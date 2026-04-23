Украина рассчитывает на как можно более быстрое получение первого транша из пакета поддержки ЕС объемом €90 млрд.

Эти средства будут направлены на нужды армии – закупку вооружения и систем ПВО, а также на подготовку к зиме. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

— Мы очень рассчитываем на то, что первый транш из 90-миллиардного пакета будет предоставлен как можно быстрее. Эти средства предназначены для нашей армии, и мы готовы использовать их для закупки вооружения, в частности ПВО, — отметил глава государства.

По его словам, это финансирование поможет Украине подготовиться к зиме.

Работа по защите энергосистемы уже началась, европейские деньги также окажут поддержку в этом направлении.

Президент также поблагодарил европейских лидеров за принятие 20-го пакета санкций против России и призвал продолжать работу в этом направлении.

— Усиление санкций является правильным шагом, особенно учитывая то, что американцы смягчили некоторые из своих (санкций, — Ред.). Для России это сложно, и мы должны сделать ситуацию еще более сложной для них, чтобы подтолкнуть их к дипломатии, – написал он.

По словам Зеленского, украинские позиции на фронте сейчас более стабильны, чем в предыдущие месяцы и годы, тогда как Россия ежемесячно теряет не менее 30-35 тыс. военных.

Напомним, Европейский Союз окончательно утвердил решение предоставить Киеву кредит на сумму €90 млрд и принял 20-й пакет санкций для России из-за войны, которую она ведет против Украины.

