Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) переживает один из крупнейших кризисов за десятилетия после решения ОАЭ выйти из картеля. Это может изменить баланс сил на нефтяном рынке и повлиять на мировые цены на энергоносители.

Что известно об ОПЕК, ОПЕК+, какие страны входят в эту организацию и как они влияют на цены на нефть – читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое ОПЕК

ОПЕК была основана в 1960 году пятью странами:

Иран;

Ирак;

Кувейт;

Саудовская Аравия;

Венесуэла.

Штаб-квартира организации расположена в австрийской столице Вене. Главная цель ОПЕК заключается в координации нефтяной политики стран-экспортеров для влияния на мировые цены на нефть и объемы добычи.

Кто входит в ОПЕК по состоянию на 28 апреля 2026 года

После объявления о выходе ОАЭ фактически формируется новый состав организации. В ядро ОПЕК в настоящее время входят 11 государств:

Алжир; Венесуэла; Габон; Экваториальная Гвинея; Ирак; Иран; Конго; Кувейт; Ливия; Нигерия; Саудовская Аравия.

Помимо ОАЭ из ОПЕК выходили и другие страны. Среди них — Катар в 2019 году, а также Эквадор, Индонезия и Ангола, которая вышла в 2024 году из-за споров по поводу квот на добычу.

Что такое ОПЕК+

ОПЕК+ – это более широкий альянс, созданный в 2016 году. В него входят страны ОПЕК и крупные экспортеры, не входящие в организацию.

Среди ключевых участников:

Россия;

Казахстан;

Оман;

Бразилия;

Мексика;

Азербайджан;

Бахрейн;

Малайзия;

Судан;

Южный Судан.

Именно формат ОПЕК+ сейчас является критически важным для мирового рынка, ведь он контролирует значительную часть глобального экспорта нефти.

Каково влияние на мировые цены на нефть

Выход стал шоком для энергетического сектора по нескольким причинам. С одной стороны, именно эта страна входила в тройку крупнейших производителей организации после Саудовской Аравии и Ирака.

С другой – на решение о выходе сильно повлиял кризис в районе Ормузского пролива из-за войны вокруг Ирана. Из-за угрозы судоходству мировые поставки нефти подверглись масштабным перебоям.

Кроме прочего, ОАЭ давно конфликтовали с ОПЕК из-за ограничений добычи. Страна инвестировала миллиарды в расширение нефтяных мощностей и хотела наращивать добычу.

Для Саудовской Аравии это в первую очередь политический удар, ведь Эр-Рияд традиционно был главным центром влияния в ОПЕК. Аналитики уже называют это “началом конца” старой модели.

Отметим, что ОПЕК и ОПЕК+ вместе контролируют:

значительную часть мировой добычи нефти;

большинство подтвержденных нефтяных запасов;

ключевые решения по сокращению или увеличению добычи.

Именно решения ОПЕК по добыче часто определяют, будет ли дорожать нефть в мире, и влияют на:

стоимость бензина;

инфляцию;

мировую логистику;

валютные рынки;

экономику стран-импортеров энергоносителей.

Ситуация на конец апреля 2026 года очень напряженная, ведь нефть Brent превышала $110 за баррель, поставки через Ормузский пролив существенно нарушены, а глобальный рынок переживает самый большой шок поставок за современную историю.

Международное энергетическое агентство сообщает, что в марте мировые поставки нефти упали более чем на 10 млн баррелей в сутки из-за атак на энергетическую инфраструктуру Ближнего Востока.

– Структурно более слабая ОПЕК с меньшим количеством свободных мощностей, сосредоточенных внутри группы, столкнется со все большими трудностями в калибровке предложения и стабилизации цен, – говорится в записке исследовательской и консалтинговой фирмы Rystad Energy, которую цитирует издание Axios.

По данным Reuters, цены на нефть снизились фактически сразу после публикации информации о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+.

Однако стоит учесть, что накануне, во вторник, цены на нефть выросли более чем на 3%, поскольку приостановленные усилия по прекращению войны с Ираном привели к значительной закрытости Ормузского пролива, что ограничивало поставки на Ближний Восток.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на $3,37, или 3,1%, до $111,60 за баррель к 13:36 по Гринвичу, после роста на 2,8%. Контракт торгуется седьмой день подряд.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июне выросла на $3,72, или на 3,7%, до $100,09 за баррель после роста на 2,1% на предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI во вторник впервые с 13 апреля превысили порог в $100 за баррель.

Отчет о рынке нефти за апрель 2026 года от Международного энергетического агентства свидетельствует, что цены на нефть продемонстрировали самый значительный месячный рост в марте после самого сильного шока предложения нефти в истории.

Спотовые цены на нефть и дифференциалы выросли, опередив фьючерсные рынки, поскольку нефтеперерабатывающие заводы с тревогой пытались заменить заблокированные ближневосточные грузы.

Поскольку поставки в Персидский залив застряли, Международное энергетическое агентство подсчитало, что доля ОПЕК+ в мировой добыче нефти упала до 44% в марте с примерно 48% в феврале. Вероятно, она еще больше снизится в апреле, поскольку остановки производства становятся более заметными, а затем еще больше — в мае, когда четвертый по величине производитель покинет группу.

Связанные темы:

