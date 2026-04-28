Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) переживає одну з найбільших криз за десятиліття після рішення ОАЕ вийти з картелю. Це може змінити баланс сил на нафтовому ринку та вплинути на світові ціни на енергоносії.

Що відомо про ОПЕК, ОПЕК+, які країни туди входять та як вони впливають на ціни на нафту.

Що таке ОПЕК

ОПЕК заснували у 1960 році п’ять країн:

Іран;

Ірак;

Кувейт;

Саудівська Аравія;

Венесуела.

Штаб-квартира організації розташована у австрійській столиці Відні. Головна мета ОПЕК полягає у координації нафтової політики країн-експортерів для впливу на світові ціни на нафту та обсяги видобутку.

Хто входить до ОПЕК станом на 28 квітня 2026 року

Після оголошення про вихід ОАЕ фактично формується новий склад організації. До ядра ОПЕК наразі належать 11 держав:

Алжир; Венесуела; Габон; Екваторіальна Гвінея; Ірак; Іран; Конго; Кувейт; Лівія; Нігерія; Саудівська Аравія.

До ОАЕ з ОПЕК виходили й інші країни. Серед них – Катар у 2019 році, а також Еквадор, Індонезія та Ангола, яка вийшла у 2024 році через суперечки щодо квот на видобуток.

Що таке ОПЕК+

ОПЕК+ є ширшим альянсом, створеним у 2016 році. До нього входять країни ОПЕК та великі експортери поза організацією.

Серед ключових учасників:

Росія;

Казахстан;

Оман;

Бразилія;

Мексика;

Азербайджан;

Бахрейн;

Малайзія;

Судан;

Південний Судан.

Саме формат ОПЕК+ зараз є критично важливим для світового ринку, адже він контролює значну частину глобального експорту нафти.

Який вплив на світові ціни на нафту

Вихід став шоком для енергетичного сектору з кількох причин. З одного боку, саме ця країна входила до трійки найбільших виробників організації після Саудівської Аравії та Іраку.

З іншого – на рішення щодо виходу сильно вплинула криза в районі Ормузької протоки через війну навколо Ірану. Через загрозу судноплавству світові поставки нафти зазнали масштабних перебоїв.

Крім іншого, ОАЕ давно конфліктували з ОПЕК через обмеження видобутку. Країна інвестувала мільярди у розширення нафтових потужностей і хотіла нарощувати видобуток.

Для Саудівської Аравії це в першу чергу політичний удар, адже Ер-Ріяд традиційно був головним центром впливу в ОПЕК. Аналітики вже називають це “початком кінця” старої моделі.

Зауважимо, що ОПЕК та ОПЕК+ разом контролюють:

значну частину світового видобутку нафти;

більшість підтверджених нафтових резервів;

ключові рішення щодо скорочення або збільшення видобутку.

Саме рішення ОПЕК щодо видобутку часто визначають, чи дорожчатиме нафта у світі і впливають на:

вартість бензину;

інфляцію;

світову логістику;

валютні ринки;

економіку країн-імпортерів енергоносіїв.

Ситуація на кінець квітня 2026 року дуже напружена, адже нафта Brent перевищувала $110 за барель, поставки через Ормузьку протоку суттєво порушені, а глобальний ринок переживає найбільший шок поставок за сучасну історію.

Міжнародне енергетичне агентство повідомляє, що у березні світові поставки нафти впали більш ніж на 10 млн барелів на добу через атаки на енергетичну інфраструктуру Близького Сходу.

– Структурно слабша ОПЕК з меншою кількістю вільних потужностей, зосереджених усередині групи, зіткнеться з дедалі більшими труднощами у калібруванні пропозиції та стабілізації цін, – йдеться у записці дослідницької та консалтингової фірми Rystad Energy, яку цитує видання Аxios.

За даними Reuters, ціни на нафту знизилися фактично одразу після публікації інформації щодо виходу ОАЕ з ОПЕК та ОПЕК+.

Проте варто врахувати, що напередодні у вівторок ціни на нафту зросли більш ніж на 3%, оскільки зупинені зусилля щодо припинення війни з Іраном призвели до значної закритості Ормузької протоки, що обмежувало постачання на Близький Схід.

Ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні зросли на $3,37, або 3,1%, до $111,60 за барель до 13:36 за Гринвічем, після зростання на 2,8%. Контракт торгується сьомий день поспіль.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в червень зросла на $3,72, або на 3,7%, до $100,09 за барель після зростання на 2,1% на попередній сесії. Ф’ючерси на WTI у вівторок вперше з 13 квітня перевищили поріг у $100 за барель.

Звіт про ринок нафти за квітень 2026 року від Міжнародного енергетичного агентства свідчить, що ціни на нафту продемонстрували найбільше місячне зростання в березні після найсильнішого шоку пропозиції нафти в історії.

Спотові ціни на нафту та диференціали зросли, випереджаючи ф’ючерсні ринки, оскільки нафтопереробні заводи стурбовано намагалися замінити заблоковані близькосхідні вантажі.

Оскільки постачання в Перську затоку зазнало застою, Міжнародне енергетичне агентство підрахувало, що частка ОПЕК+ у світовому видобутку нафти впала до 44% у березні з приблизно 48% у лютому. Ймовірно, вона ще більше знизиться у квітні, оскільки зупинки виробництва стають більш помітними, а потім ще більше – у травні, коли четвертий за величиною виробник покине групу.

